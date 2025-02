Menor parque do mundo tem menos de 1m² e fica no Japão; veja fotos Espaço de 0,24 m² em Nagaizumi, a uma hora de Tóquio, conquista título oficial do Guinness World Records Internacional|Do R7 28/02/2025 - 11h38 (Atualizado em 28/02/2025 - 11h38 ) twitter

Menor parque do mundo tem menos de 1m² e fica no Japão Divulgação/Guinness World Records

Um pequeno espaço em Nagaizumi, na província de Shizuoka, no Japão, acaba de ser coroado o menor parque do mundo pelo Guinness World Records. A área mede incríveis 0,24 m², o equivalente a duas folhas de papel A3 ou cerca de quatro folhas A4.

Apesar do tamanho diminuto, o local conta com uma entrada, um banco improvisado feito de um bloco de madeira apoiado em uma pedra e até um pequeno arbusto, que muitos poderiam confundir com um bonsai.

A história do parque começou em 1988, quando a cidade decidiu aproveitar um espaço vazio ao longo de uma estrada. Shuji Koyama, líder da divisão de gerenciamento de construção de Nagaizumi, disse que a inspiração veio de uma viagem de um servidor aos EUA.

“Ele conheceu o Mill Ends Park [o menor parque do mundo, até então] e quis criar algo ainda menor”, disse ao Guinness. Desde então, os moradores locais já o chamavam extraoficialmente de “menor parque do mundo”, mas o título internacional foi oficializado apenas na terça-feira (25).

Para conquistar o reconhecimento do Guinness, as autoridades de Nagaizumi contrataram um agrimensor profissional para medir a área exata e reunir informações adicionais exigidas pelas diretrizes do recorde. “Fiquei aliviado ao ver que nosso parque finalmente foi reconhecido”, disse Koyama.

Localizado a poucos minutos a pé da prefeitura de Nagaizumi, o parque tem atraído tanto moradores que o usam para relaxar, quanto turistas em busca de fotos curiosas. A fama já havia aparecido na mídia japonesa ao longo dos anos devido ao tamanho inusitado. Agora, com o título oficial, a cidade planeja ir além.

O parque tem uma entrada, um pequeno banco e um arbusto Divulgação/Guinness World Records

“Queremos manter o parque junto com a comunidade e criar uma paisagem mais amigável às redes sociais, para que mais pessoas descubram as atrações de Nagaizumi”, contou Koyama.