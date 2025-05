Mulher culpa peido do namorado por infecção rara causada por bactéria intestinal Relato da influenciadora Christine Connell viralizou nas redes sociais, mas especialistas questionam a conexão entre o evento e a infecção Internacional|Do R7 26/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/05/2025 - 02h00 ) twitter

Christine Connell culpa peido de ex-namorado após contrair infecção rara no nariz Reprodução/TikTok/@christine

Uma influenciadora digital afirma ter sofrido por sete anos com uma infecção sinusal causada por uma situação inusitada: um peido do ex-namorado em seu rosto. O caso, que viralizou nas redes sociais, é visto com ceticismo por especialistas, que questionam a conexão entre o evento e a infecção.

Christine Connell relatou que, após uma cirurgia no tornozelo, estava deitada em um quarto de hotel quando seu ex-parceiro soltou uma flatulência diretamente em seu rosto. Desde então, ela teria enfrentado dores faciais persistentes, congestão nasal e infecções recorrentes nos seios da face.

Após anos de consultas médicas e exames sem diagnóstico conclusivo, uma cultura nasal revelou a presença da bactéria Escherichia coli (E. coli). O micróbio é geralmente encontrado no intestino e é raro que apareça em infecções no nariz. Christine associou a infecção ao incidente com o namorado, sugerindo que a bactéria teria sido transmitida pela flatulência.

O relato da influenciadora viralizou nas redes sociais. Após compartilhar a história inusitada, Christine se dedica a publicações sobre sua rotina de higiene nasal.

No entanto, Franklin Joseph, especialista ouvido pelo The Sun, expressou ceticismo quanto à relação direta entre o peido e a infecção. Ele explicou que gases intestinais não transmitem bactérias e sugeriu que a infecção poderia ter origem em complicações pós-cirúrgicas ou exposição hospitalar.

Apesar das dúvidas médicas, o relato de Christine ganhou destaque nas redes sociais, gerando discussões sobre cuidados de higiene e saúde. A influenciadora reconheceu que outras causas poderiam estar envolvidas, mas manteve sua versão dos fatos.