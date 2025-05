Homem dá tiro à queima-roupa em policiais em meio a gritos de apoio ao Talibã; veja o vídeo Abordagem de trânsito nos EUA terminou em tiroteio após motorista se recusar a cooperar e abrir fogo contra agentes Internacional|Do R7 25/05/2025 - 16h49 (Atualizado em 25/05/2025 - 16h52 ) twitter

Jamal Wali, de 36 anos, foi morto após abrir fogo contra policiais Reprodução/Youtube/The Sun

Uma blitz de rotina virou cena de filme de ação nos Estados Unidos. Durante uma abordagem de trânsito em Fairfax, nos Estados Unidos, um motorista de 36 anos, identificado como Jamal Wali, abriu fogo contra policiais após ser abordado por excesso de velocidade. O homem se recusou a cooperar com os agentes de segurança em meio a gritos de apoio ao Talibã.

O incidente, captado por imagens de câmeras corporais obtidas pelo jornal britânico The Sun, terminou com a morte do agressor e ferimentos leves em dois agentes. A situação caótica teve início quando Wali foi parado por estar em alta velocidade em uma rodovia na cidade de Fairfax, no estado da Virgínia. O que parecia ser apenas uma advertência comum rapidamente se transformou em uma situação de risco. Veja o vídeo abaixo.

Logo nos primeiros minutos da abordagem, o motorista passou a se recusar a colaborar, dizendo estar armado e fazendo declarações revoltadas contra os Estados Unidos. Em tom agressivo, também começou a gritar frases de apoio ao Talibã, grupo extremista que comanda o Afeganistão.

Diante da tensão crescente, os policiais chamaram reforço e tentaram retirar Wali do carro. Nesse momento, o homem puxou uma arma e disparou à queima-roupa contra os agentes. Um dos tiros quase atingiu o rosto de um dos policiais, que reagiu com rapidez e respondeu aos disparos. Foram quatro tiros em questão de segundos.

Mesmo baleado, Wali tentou recarregar a arma, mas acabou abatido antes de conseguir atirar novamente. Os dois policiais envolvidos sofreram ferimentos leves e foram liberados após atendimento médico.

As investigações apontaram que Wali já havia gravado um vídeo em que expressava ódio ao governo americano e demonstrava simpatia pelo Talibã. Ele dizia ter servido em forças especiais e imigrado para os EUA em 2014.

O chefe da polícia local, Kevin Davis, classificou a ação dos agentes como “heroica” e afirmou que a resposta rápida salvou vidas.