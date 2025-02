No aniversário de 104 anos, idosa realiza o sonho de conhecer uma prisão nos EUA Loretta se divertiu ao tirar suas impressões digitais e ficar trancada em uma cela Internacional|Do R7 18/02/2025 - 19h40 (Atualizado em 18/02/2025 - 19h40 ) twitter

Idosa segura algemas durante visita a uma cadeia americana Reprodução/Gabinete do Xerife do Condado de Livingston

No começo do mês, Loretta completou 104 anos em uma casa de repouso em Nova York, EUA. Para celebrar a data, perguntaram o que ela gostaria de fazer. A resposta surpreendeu a todos: conhecer uma prisão.

O motivo, segundo ela, é que nunca esteve em uma cadeia antes e tinha curiosidade de saber como era uma prisão por dentro.

No dia 10 de fevereiro, seu desejo se tornou realidade.

O gabinete do xerife do condado de Livingston atendeu a solicitação e convidou Loretta para dar uma boa olhada no local. Depois, ofereceu bolo e café para celebrar mais uma vez o aniversário.

‌



“Loretta se divertiu muito visitando nossa prisão, e estamos muito felizes por termos conseguido realizar seus desejos de aniversário”, escreveu a polícia nas redes sociais.

Segundo o grupo que administra a casa de repouso onde mora Loretta, a idosa gostou muito das atividades que teve oportunidade de participar.

‌



“Loretta gostou do bolo, de tirar suas impressões digitais, de tirar sua foto de identificação policial, de fazer um tour pela prisão, de ficar trancada em uma cela e de conhecer muitos policiais, incluindo um de seus novos cães”, escreveu nas redes sociais.

Loretta gostou de conhecer os policiais e um de seus cães Reprodução/Gabinete do Xerife do Condado de Livingston

Em retribuição ao desejo realizado, Loretta contou seu segredo ao xerife Thomas Dougherty: cuidar da sua própria vida.