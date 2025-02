Nova primeira-dama dos EUA é eslovena e já foi modelo. Conheça Melania Trump Melania Trump retorna ao posto de primeira-dama dos Estados Unidos com uma postura mais preparada, mas sem escapar das polêmicas do passado Internacional|Do R7 20/01/2025 - 08h10 (Atualizado em 20/01/2025 - 08h11 ) twitter

Melania Trump Reprodução/instagram/@melaniatrump

Nesta segunda-feira (20), Donald Trump toma posse novamente como presidente dos Estados Unidos. Com ele, Melania Trump retorna ao papel de primeira-dama, posição que ocupou entre 2017 e 2021.

Em entrevista ao programa Fox & Friends no último dia 13, Melania comentou que a mudança para a Casa Branca será mais tranquila desta vez. “Não tínhamos muitas informações em 2017. A administração anterior não nos forneceu os detalhes necessários. Mas desta vez, eu tenho tudo: os planos, os móveis, as malas prontas. É uma transição muito diferente agora”, afirmou.

Durante sua primeira passagem como primeira-dama, Melania teve um perfil discreto. No livro First Women, a historiadora Kate Anderson Brower descreve a ex-modelo de 54 anos como “extremamente reservada”.

“Alguns dos momentos mais comentados de Melania não foram ao microfone, mas ao lado de Trump, quando fazia gestos para se afastar do marido ou resistia às tentativas dele de chamá-la atenção”, observou Kate.

Quem é Melania Trump?

Melania Knavs nasceu em 1970, na antiga Iugoslávia (atual Eslovênia). Em 1996, mudou-se para Nova York para seguir carreira como modelo e, dois anos depois, conheceu Donald Trump. O casal começou a namorar pouco tempo depois, casando-se em 2005. No ano seguinte, Melania obteve a cidadania norte-americana.

Apesar de breve, sua trajetória como modelo teve momentos marcantes, como o ensaio nu realizado em 1997 para a revista francesa Max. Melania é a primeira primeira-dama dos Estados Unidos com dupla nacionalidade e a primeira nascida fora do país desde Louisa Adams, esposa do presidente John Quincy Adams, que governou entre 1825 e 1829. Além disso, é apenas a segunda primeira-dama católica, seguindo Jackie Kennedy.

Polêmicas

A primeira gestão de Trump trouxe algumas controvérsias envolvendo Melania. Uma das mais notáveis foi sua decisão de permanecer em Nova York com o filho, Barron, durante os primeiros meses do mandato de Trump, para que ele pudesse concluir o ano letivo antes de se mudar para Washington.

Outro episódio marcante ocorreu em 2018, quando Melania visitou um abrigo para crianças imigrantes no Texas usando uma jaqueta verde com a frase: “I really don’t care, do u?” (“Eu realmente não me importo, e você?”). A escolha da peça gerou duras críticas, com muitos acusando-a de insensibilidade. Em resposta, ela explicou à ABC: “Obviamente, não usei a jaqueta para as crianças. Foi algo que coloquei para entrar e sair do avião, direcionado à mídia e às pessoas que me criticavam.”

