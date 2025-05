Passageira alérgica viraliza por entregar lista descabida de exigências à tripulação em voo Com pedido de proibição do cheiro de café e outros itens, relato de comissária faz sucesso nas redes sociais Internacional|Do R7 30/05/2025 - 15h32 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h32 ) twitter

Comissária de bordo postou a lista de exigências da passageira Reddit/j40r

Uma comissária de bordo dos Estados Unidos compartilhou em uma rede social uma lista surpreendente de exigências entregues por uma passageira ao embarcar em um voo.

O documento, impresso em uma folha de papel A4, detalhava uma série de “alergias” e solicitações incomuns, que incluíam a proibição do cheiro de café, de perfumes, colônias, sabonetes ou loções e até mesmo do combustível do avião durante todo o trajeto.

Identificada como ocupante do assento 4A, a passageira afirmava ser “altamente alérgica” a essas substâncias e pediu para que a tripulação evitasse qualquer exposição a esses odores. Além disso, ela solicitou que não fossem servidas castanhas de caju devido a sua alergia específica, e pediu uma garrafa grande de água desde o início do voo, justificando estar em uso de diversos medicamentos.

A comissária publicou a lista legendando a postagem com a frase “Hora de pegar o ônibus” e expressando seu ceticismo diante das exigências. A publicação rapidamente gerou uma série de comentários entre profissionais da aviação e internautas, muitos questionando a viabilidade de controlar odores como o do café e do combustível dentro de um avião.

Alguns usuários destacaram que a passageira poderia se prevenir trazendo sua própria garrafa de água, enquanto outros defenderam que, apesar de reconhecerem alergias graves, não seria justo que uma pessoa ditasse regras para todos os demais passageiros. Um internauta ironizou, sugerindo que a passageira deveria optar por outro meio de transporte.

Outros comissários compartilharam experiências semelhantes, relatando passageiros com pedidos difíceis ou histórias de alegações de alergias que mudavam durante o embarque, complicando a rotina da tripulação.

