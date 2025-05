Instrumentos comestíveis? Orquestra de Londres faz sucesso ao tocar Mozart de forma inusitada

Uma orquestra diferente faz música com instrumentos comestíveis na Inglaterra . A Orquestra de Vegetais de Londres conta com cenouras, abóboras, abobrinhas e pimentões na lista de seus ativos. Além da música, os integrantes demonstram habilidade em esculpir vegetais para criar novos instrumentos. Cada criação demora cerca de 20 minutos para ficar pronta. Os quatro membros da trupe se apresentam tocando clássicos de Mozart e, recentemente, eles tiveram uma audiência com o Rei Charles 3º , com direito ao monarca tocando uma flauta doce em formato de cenoura.