Dragão-barbudo acorda dono e evita tragédia em incêndio Réptil agiu a tempo para salvar a vida de proprietário em apartamento nos EUA Internacional|Do R7 30/05/2025 - 09h43 (Atualizado em 30/05/2025 - 09h43 )

Spike é um dragão-barbudo de estimação e vive com seu dono nos EUA Reprodução de vídeo/KIRO

Donald Hale, morador de Federal Way, nos Estados Unidos, viveu um verdadeiro milagre graças ao seu animal de estimação incomum: um dragão-barbudo chamado Spike.

Na noite de 17 de maio, enquanto Hale dormia profundamente no sofá após uma corrida e o uso de melatonina, um incêndio começou a se espalhar em seu apartamento, sem que ele percebesse os alarmes de fumaça disparados.

O que poderia ter sido uma tragédia, foi evitada pela rápida reação de Spike. Usando sua longa cauda como um chicote, o réptil conseguiu acordar o dono, que relata não ter sido despertado por vizinhos ou pelos alarmes, mas sim pelo próprio lagarto.

‌



Ao acordar, Hale descobriu que o fogo tinha começado no gabinete do banheiro, resultado de alguma substância despejada pelo ralo, que acabou inflamando. Ele conseguiu conter as chamas com a ajuda de água antes que o incêndio se agravasse.

Donald Hale faz carinho em Spike, seu réptil de estimação Reprodução de vídeo/KIRO

A gratidão do homem pelo companheiro silencioso é profunda. “Ele não faz barulho, não late, não grita, mas naquele dia fez o maior barulho que já ouvi, batendo no meu rosto”, declarou Hale ao canal de TV KIRO.

‌



Como forma de agradecimento, ele planeja levar Spike para uma viagem ao Grand Canyon, celebrando a vida salva graças à atenção e coragem do pet exótico.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5