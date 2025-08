Polícia indiana investiga caso de criança forçada pela mãe a se casar com homem de 40 anos Casamento ocorreu com a presença de testemunhas, apesar da recusa da jovem Internacional|Do R7 02/08/2025 - 14h11 (Atualizado em 02/08/2025 - 14h11 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A polícia da Índia investiga um caso de casamento infantil envolvendo uma garota de 13 anos.

A menina relatou que foi forçada pela mãe a se casar com um homem de 40 anos.

O casamento ocorreu na vila de Rangareddy, Telangana, com a presença de testemunhas.

A polícia abriu uma investigação segundo a Lei de Proibição do Casamento Infantil; o acusado ainda não foi preso. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Caso foi aberto com base na Lei de Proibição do Casamento Infantil Reprodução/X

A polícia da Índia investiga um caso de casamento infantil após uma estudante de 13 anos denunciar que foi obrigada pela própria mãe a se casar com um homem de 40 anos. O caso aconteceu na vila de Rangareddy, no estado de Telangana, e foi descoberto depois que a menina relatou o caso para uma professora ao voltar às aulas em maio.

De acordo com o relato, o pai da vítima faleceu há alguns anos e a mãe, responsável pelo sustento da família, pediu ao proprietário da casa onde viviam que encontrasse um parceiro para ela. O homem indicado pelo proprietário tinha 40 anos e a cerimônia foi realizada na presença de testemunhas, mesmo com a recusa da adolescente.

A professora levou a estudante até a delegacia, onde foi registrada a queixa. A polícia abriu investigação com base na Lei de Proibição do Casamento Infantil. O acusado ainda não foi preso.

