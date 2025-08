Mulher viaja 16 horas para casamento de colega, mas é ‘desconvidada’ no meio do evento Convidada descobriu que seu convite não incluía a parte da refeição da cerimônia Internacional|Do R7 02/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 13h37 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Mulher viaja 16 horas para o casamento de uma colega na Escócia e é expulsa após a cerimônia.

Descobre que seu convite não incluía a refeição, apenas a cerimônia e os drinks.

Apesar do constrangimento, é acolhida por moradores locais e aproveita a noite em um bar.

Aprende a lição sobre convites e acaba retribuindo a situação com um presente inusitado.

Em post no Reddit, ela disse ter ficado “absolutamente mortificada” ao descobrir que seu nome não constava no plano de assentos

Uma mulher viajou 16 horas para prestigiar o casamento de uma colega de trabalho na Escócia, mas foi surpreendida quando pediram para que ela se retirasse logo após a cerimônia.

Segundo informações do Daily Record, a convidada esperava poder interagir com a noiva e aproveitar o café da manhã do casamento, mas, ao chegar à recepção, foi surpreendida ao descobrir que seu nome não constava no mapa de assentos. Em um post na rede social Reddit, ela disse ter ficado “absolutamente mortificada”.

“O mestre de cerimônias chegou e pediu para ver nossos convites. Ele afirmou categoricamente que nós só havíamos sido convidados para a igreja e para os drinks à noite e precisávamos ir embora. Estava escrito em letras bem pequenas que o nosso convite não incluía a refeição”, contou.

Após o constrangimento, a mulher e uma outra pessoa que a acompanhava foram embora. “A noiva deixou escapar depois que só convidou o pessoal do escritório porque nosso chefe disse que era a coisa educada a se fazer. Pensamos que éramos amigos dela”, disse.

Enquanto a celebração continuava, a dupla expulsa optou por fazer hora em um café próximo, e quando retornaram, descobriram mais uma situação chata. “A essa altura, todo mundo no local estava bêbado, já que estavam bebendo há cinco horas, e descobrimos que éramos os únicos ‘convidados noturnos’”, escreveu.

A mulher contou que, apesar do constrangimento no casamento, foi bem acolhida pelos moradores locais, que se compadeceram da situação. “Nós pegamos uma carona e fomos a um bar local onde fomos entretidos por mais locais que ouviram sobre nossa situação”.

“Tomamos um café da manhã dos deuses na manhã seguinte e nos disseram que, caso voltássemos, não era assim que a população local tratava seus convidados. Terminamos tendo uma noite divertida devido aos moradores locais”, afirmou.

Ela contou que aprendeu a lição. “Eu agora examino minuciosamente os convites de casamento e se só sou convidada para a parte da noite, tudo bem, mas pelo menos estou informada”.

No entanto, ela ainda arrumou uma maneira de retribuir o mal-estar. “Nós colocamos 50 libras cada em envelopes e contribuímos com um bonito jogo de cama, então, nossos presentes valiam 100 libras cada. Nós tiramos o dinheiro do envelope e só demos o jogo de cama”, contou.

Vários usuários da plataforma saíram em defesa da mulher. Uma pessoa escreveu que “é simplesmente rude convidar uma pessoa para as partes da manhã e da noite, mas não para a refeição”.

Outra pessoa compartilhou uma história semelhante, e afirmou que a situação foi uma das razões para que ela optasse por uma cerimônia à tarde para o seu casamento.

“Eu sinceramente nunca ouvi falar de alguém fazendo isso nesse país! Ou é o dia todo ou somente à noite. Eu não teria retornado”, disse um terceiro.

