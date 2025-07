Inteligência artificial impulsiona conteúdos de abuso sexual infantil

O avanço da tecnologia tem impulsionado uma onda de imagens de abuso sexual infantil , geradas por inteligência artificial . Só no primeiro semestre de 2025, 1.286 vídeos que colocam crianças em situação de abuso sexual foram identificados por uma organização britânica. No mesmo período em 2024, foram identificados apenas dois vídeos.



Segundos os investigadores, algumas imagens utilizam fotos de vítimas reais, retiradas das redes sociais ou sites escolares, enquanto outras são totalmente fabricadas.



O governo do Reino Unido quer se tornar o primeiro do mundo a incluir na legislação a criminalização de material de pedofilia gerado por inteligência artificial. Uma proposta de emenda torna ilegal criar, distribuir ou armazenar esse tipo de conteúdo. Se aprovada, a medida poderá punir infratores com até cinco anos de prisão.



Nos Estados Unidos , o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas registrou cerca de 485 mil denúncias de material de abuso infantil gerado por IA no primeiro semestre deste ano, sete vezes mais do que todo o ano de 2024.