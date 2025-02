Polícia investiga desaparecimento de jornalista britânica em São Paulo Amiga relatou à polícia que Charlotte Alice Peet entrou em contato pela última vez em 8 de fevereiro para informar que estava na capital paulista Internacional|Do R7 18/02/2025 - 21h18 (Atualizado em 18/02/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Charlotte Peet está desaparecida há dez dias Reprodução/Linkedin

A jornalista britânica Charlotte Alice Peet, de 32, está desaparecida no Brasil há dez dias, segundo relatos de familiares e amigos.

O caso foi inicialmente registrado na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (17), mas posteriormente encaminhado para São Paulo, onde Charlotte teria sido vista pela última vez antes de desaparecer.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou, em nota, que a investigação está sob responsabilidade da 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP, que conduz as diligências para localizar a jornalista.

Uma amiga americana de Charlotte, responsável pelo boletim de ocorrência, disse à polícia que conheceu a britânica no Rio de Janeiro há dois anos, quando ela trabalhava como jornalista na cidade.

‌



Charlotte retornou ao Brasil em novembro de 2024, após uma temporada em Londres, e as duas chegaram a se encontrar uma vez em Santa Teresa, na região central do Rio.

No dia 8 de fevereiro, Charlotte enviou uma mensagem para a amiga pelo WhatsApp, informando que estava em São Paulo e planejava viajar para o Rio de Janeiro, pedindo um lugar para ficar. A amiga, no entanto, respondeu que sua casa estava cheia e não poderia hospedá-la.

‌



Alguns dias depois, familiares da jornalista entraram em contato com a amiga relatando que haviam perdido contato com Charlotte. Para auxiliar nas buscas, a família forneceu informações sobre o voo dela para o Brasil e uma foto de seu passaporte.

A Embaixada Britânica no Brasil declarou estar acompanhando o caso e prestando suporte à família. “Estamos auxiliando os parentes da cidadã britânica e em contato com as autoridades locais”, informou em nota.