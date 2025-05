Polícia prende membros da Yakuza por trabalharem ao lado de biblioteca no Japão; entenda País permite a atuação de grupos ligados ao crime organizado japonês, mas mantém vigilância sobre suas atividades Internacional|Do R7 21/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 02h00 ) twitter

Integrantes do crime organizado são suspeitos de 'conspirar' para operar um escritório perto de uma biblioteca pública Reprodução/fnn.jp

Quatro membros da Yakuza foram presos em Tóquio na última semana. O crime que eles cometeram está longe de ser aqueles tradicionais delitos vistos em filmes, como assassinato, roubo ou tráfico. Os integrantes do crime organizado são suspeitos de “conspirar” para operar um escritório perto de uma biblioteca pública.

No Japão não é ilegal operar ou ser membro de um sindicato registrado, caso de muitos grupos ligados à Yakuza. No entanto, os sindicatos que lucram com a influência de grupos associados ao crime organizado são monitorados pelas autoridades, como as comissões de segurança da prefeitura e a Agência Nacional de Polícia (NPA).

De acordo com as leis de zoneamento japonesas, os escritórios da Yakuza devem ser localizados fora de um raio de 200 metros de escolas, bibliotecas e outras instituições educacionais.

Na capital Tóquio, os escritórios da máfia japonesa também estão proibidos de operar a menos de 200 metros de centros de bem-estar infantil, salões comunitários, museus e tribunais.

No caso da prisão da última semana, o escritório do sindicato Sumiyoshi-kai, ligado o segundo maior grupo da Yakuza no país, estava a 90 metros de uma biblioteca pública.

A NPA lista os endereços comerciais de algumas organizações Yakuza em seu site oficial. Por exemplo, o escritório principal do Sumiyoshi-kai fica no distrito de Akasaka, em Tóquio, não muito longe do prédio do parlamento.

Por que o Japão tolera a Yakuza?

A tolerância à Yakuza remonta a 1991 e à Lei de Contramedidas de Boryokudan, conhecida no Japão como Botaiho.

Antes da lei ser aprovada, as brigas violentas entre os vários grupos criminosos do país tendiam a se espalhar para a comunidade em geral.

Além disso, o crescente envolvimento de grupos criminosos em negócios legítimos, como o mercado imobiliário, também era motivo de crescente preocupação.

O Botaiho foi criado como uma forma de manter um controle mais rígido sobre as atividades desses grupos, em parte transformando-os em organizações semilegítimas.

Proibir completamente os grupos Yakuza não era uma opção, pois era visto como uma violação do direito à liberdade de reunião consagrado na constituição. Então, as autoridades os legitimaram para que a polícia pudesse vigiá-los o tempo todo.

Durante o auge da Yakuza, na década de 1960, o grupo contava com mais de 184 mil membros, de acordo com a NPA.

Mas seus números têm diminuído constantemente ao longo dos anos após uma série de repressões policiais contra suas atividades.

Embora ainda seja legalmente permitido que eles existam, as regulamentações dificultaram a sobrevivência dos mafiosos depois que se tornou ilegal recrutar membros da Yakuza ou compartilhar lucros com eles.

Em 2024, o número de membros de organizações criminosas caiu abaixo de 20 mil pela primeira vez, para cerca de 18 mil, de acordo com dados da polícia.

