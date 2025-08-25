Por que um detento com quase 300 kg está causando indignação na Áustria? Gasto elevado com um único detento ocorre em meio a críticas ao sistema de saúde austríaco; detento nega acusações Internacional|Do R7 25/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um detento de 29 anos com quase 300 kg gera polêmica na Áustria devido ao alto custo de sua manutenção na prisão.

Os gastos diários são de quase 1.800 euros, totalizando 55.000 euros mensais, muito acima da média.

Acusações de tráfico de drogas foram feitas, mas o advogado defende que o detento não poderia ter cometido os crimes por conta de sua condição física.

A situação provocou reações políticas e críticas ao governo, que enfrenta problemas no sistema de saúde pública. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Penitenciária austríaca enfrenta dificuldades logísticas para manter o detento Matthew Ansley/Unsplash

Um detento de 29 anos, que pesa 289 quilos, está no centro de uma polêmica na Áustria devido aos altos custos para mantê-lo sob custódia. O caso envolve acusações de tráfico de drogas em larga escala, gastos diários de quase 1.800 euros (R$ 11.400) com cuidados especiais e questionamentos sobre o uso de recursos públicos em meio a um sistema de saúde fragilizado no país.

O homem foi detido na Penitenciária de Josefstadt, em Viena, após a polícia encontrar quilos de maconha, dois quilos de cocaína, dois quilos de anfetamina e mais de 2.000 comprimidos de ecstasy no apartamento do detento. Apesar da apreensão, o advogado da defesa, Philipp Wolm, alega que o cliente não teria condições de cometer crimes dessa magnitude por conta do peso corporal. “Devido ao seu estado de saúde, meu cliente não está em condições de cometer crimes tão graves”, afirmou.

Outros dois suspeitos também foram presos, mas negam envolvimento no caso. O advogado de defesa deles, Christian Werner, declarou ao jornal Krone: “Embora tenham estado no apartamento do acusado várias vezes, eles não têm absolutamente nada a ver com o caso”.

A penitenciária, no entanto, enfrenta dificuldades logísticas para manter o detento. O peso elevado comprometeu a estrutura da cama da cela em Josefstadt, que precisou ser soldada para suportar os quase 300 quilos do detento. Houve ainda a necessidade de transferi-lo para a prisão de Korneuburg, na Baixa Áustria, por ordem judicial. A acomodação anterior, em uma ala isolada do Hospital Universitário de Krems, foi descartada por ser considerada cara demais.

‌



O transporte do preso também gera custos adicionais. Cada deslocamento em veículo adaptado custa cerca de 5.000 euros (cerca de R$ 32 mil), motivo pelo qual os interrogatórios do caso passaram a ser feitos por videoconferência.

A manutenção do detento em boas condições ainda exige cuidados médicos e de enfermagem 24 horas por dia, realizados por profissionais de uma empresa terceirizada. Isso eleva os custos para aproximadamente 55.000 euros mensais (R$ 350 mil), dez vezes mais do que o valor médio gasto com um indivíduo preso na Austria.

‌



O gasto elevado com um único detento ocorre em meio a críticas ao sistema de saúde austríaco, que enfrenta falta de médicos, saída de profissionais para o exterior e adiamento de cirurgias. A população, segundo denúncias e canais de reclamação, precisa esperar meses por consultas médicas, a não ser que pague por atendimento particular.

O caso motivou reação política. O porta-voz de segurança do partido FPÖ, Christian Lausch, criticou o governo. “É assim que este governo está lidando com o dinheiro dos contribuintes. Simplesmente insano. Estão fazendo cortes enormes no setor de saúde para o público pagante”, disse.

‌



Dentro da própria prisão, agentes questionam por que o homem não foi transferido para uma casa de repouso, o que poderia reduzir os custos. Guardas apontam ainda que o detento provavelmente não estaria apto a cumprir pena em regime fechado mesmo que fosse condenado.

Perguntas e Respostas Qual é a situação do detento que pesa quase 300 kg na Áustria? Um detento de 29 anos, que pesa 289 quilos, está gerando polêmica na Áustria devido aos altos custos para mantê-lo sob custódia. Ele enfrenta acusações de tráfico de drogas em larga escala e os gastos diários com seus cuidados especiais chegam a quase 1.800 euros (R$ 11.400). Quais foram as circunstâncias da detenção do homem? O homem foi detido na Penitenciária de Josefstadt, em Viena, após a polícia encontrar quilos de maconha, dois quilos de cocaína, dois quilos de anfetamina e mais de 2.000 comprimidos de ecstasy em seu apartamento. O advogado de defesa, Philipp Wolm, argumenta que o cliente não teria condições de cometer crimes dessa magnitude devido ao seu peso corporal. Quem mais foi preso no caso e qual é a defesa deles? Outros dois suspeitos também foram presos, mas negam envolvimento no caso. O advogado deles, Christian Werner, afirmou que, embora tenham estado no apartamento do acusado várias vezes, eles não têm relação com os crimes. Quais são os desafios logísticos enfrentados pela penitenciária? A penitenciária enfrenta dificuldades logísticas para manter o detento, pois seu peso comprometeu a estrutura da cama da cela, que precisou ser soldada. Ele foi transferido para a prisão de Korneuburg, na Baixa Áustria, por ordem judicial, já que a acomodação anterior em um hospital era considerada cara demais. Quais são os custos adicionais associados ao transporte e manutenção do detento? Cada transporte do detento em veículo adaptado custa cerca de 5.000 euros (aproximadamente R$ 32 mil), levando a interrogatórios por videoconferência. A manutenção do detento requer cuidados médicos e de enfermagem 24 horas por dia, elevando os custos mensais para aproximadamente 55.000 euros (R$ 350 mil), dez vezes mais do que o gasto médio com um preso na Áustria. Como a situação do detento impacta o sistema de saúde austríaco? O alto gasto com o detento ocorre em meio a críticas ao sistema de saúde austríaco, que enfrenta falta de médicos e adiamentos de cirurgias. A população frequentemente precisa esperar meses por consultas, a menos que opte por atendimento particular. Qual foi a reação política em relação a essa situação? O porta-voz de segurança do partido FPÖ, Christian Lausch, criticou o governo, afirmando que a gestão do dinheiro dos contribuintes é insana e que cortes significativos estão sendo feitos no setor de saúde pública. O que os agentes da prisão sugerem sobre a situação do detento? Dentro da prisão, agentes questionam por que o homem não foi transferido para uma casa de repouso, o que poderia reduzir os custos. Eles também indicam que o detento provavelmente não estaria apto a cumprir pena em regime fechado, mesmo que fosse condenado.

