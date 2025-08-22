Gilmar Mendes determina novas medidas sobre compra de medicamentos pelo SUS Decisões do ministro veio após denúncias de descumprimentos de teses já fixadas pelo STF Brasília|Do R7, em Brasília 22/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alvos de decisão de Gilmar Mendes foram órgãos da administração pública e Judiciário Andressa Anholete/STF/Arquivo

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes determinou uma série de medidas para assegurar o cumprimento de duas decisões sobre a compra de medicamentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

As teses fixadas nos julgamentos dos Temas 1.234 e 6 de repercussão geral, segundo o ministro, estavam sendo descumpridas por órgãos da administração pública e pelo Judiciário.

Conforme a decisão, o corregedor nacional de Justiça fica obrigado a recomendar a todos os magistrados federais e estaduais o cumprimento estrito das teses fixadas pelo STF, principalmente no ponto que proíbe o repasse de valores diretamente ao autor da ação para a compra de medicamentos de forma privada.

Outra determinação é que a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) tem um prazo de 60 dias para atualizar ou editar uma nova resolução tornando obrigatória o cumprimento da tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo — que estabelece o valor máximo que os laboratórios podem cobrar ao governo nos medicamentos.

‌



“Não é incomum que, logo após a edição de qualquer súmula vinculante, ocorra aumento no número de reclamações, em razão da possibilidade de acionar diretamente o STF. Contudo, ao se analisar o teor das decisões questionadas, observa-se certa incompreensão ou mesmo desconhecimento quanto aos Temas 6 e 1.234, o que evidencia a necessidade de reforçar a formação continuada de magistrados sobre essa matéria”, afirmou o ministro.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp