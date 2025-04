Preso há 46 anos, serial killer é transferido após greve de fome por retirada de videogame Robert Maudsley foi colocado em uma cela de vidro em 1983, após cometer uma série de assassinatos dentro da prisão, no Reino Unido Internacional|Do R7, em Brasília 19/04/2025 - 12h52 (Atualizado em 19/04/2025 - 12h54 ) twitter

Conhecido como 'Hannibal, o Canibal', Robert Maudsley está preso há mais de quatro décadas Reprodução/DailyMail – 19.04.2025

O serial killer Robert Maudsley, apelidado de “Hannibal, o Canibal”, foi transferido de uma cela de vidro na prisão de Wakefield, no Reino Unido, após iniciar uma greve de fome em protesto contra a retirada dos pertences pessoais dele. Confinado há 46 anos, Maudsley estava se recusando a se alimentar até que itens como livros, um sistema de som e até o videogame dele fossem devolvidos.

Segundo relatos de um amigo do detento, a medida levou as autoridades a realocá-lo temporariamente. Maudsley, de 71 anos, é o prisioneiro que cumpre pena há mais tempo nesse regime no Reino Unido.

Ele foi colocado em uma cela de vidro especial em 1983, após cometer uma série de assassinatos dentro da prisão. À época, foi considerado o preso mais perigoso da unidade de Wakefield.

Conhecido pelo histórico de violência, o detento permanece sob vigilância constante. Ainda não há confirmação oficial sobre a duração da sua transferência nem se seus pertences serão devolvidos.

Em de fevereiro deste ano, uma operação de rotina foi realizada na prisão de Wakefield, durante a qual os detentos foram retirados de suas celas para inspeções detalhadas. Foi nesta ação que diversos pertences de Maudsley foram confiscados. Segundo o detento, esses itens são fundamentais para o bem-estar mental.

Após a retirada dos objetos, o serial killer iniciou uma greve de fome. Pouco tempo depois, foi transferido para a prisão de segurança máxima HMP Whitemoor, em Cambridgeshire, localizada a cerca de 200 quilômetros ao sul de Wakefield. A unidade é conhecida informalmente como “Monster Mansion”, ou mansão do monstro, em tradução livre.

O detento foi colocado na ala F da prisão, destinada a presos com transtornos de personalidade. Um amigo próximo a Maudsley relatou que a mudança representa “um desastre anunciado”.

Pessoas próximas ao prisioneiro alegam ainda que ele estaria sendo alvo de perseguição, afirmando que, além dos itens confiscados, ele também teve uma televisão e um rádio retirados sem justificativa.

