Putin manda recado a mulheres: 'Cuidam das crianças e inspiram os homens a defender Pátria' Presidente da Rússia, que ordenou invasão e iniciou guerra com a Ucrânia, se referiu a elas como 'queridas' no Dia Internacional Internacional|Do R7 08/03/2025 - 10h00 (Atualizado em 08/03/2025 - 10h40 )

Putin disparou às mulheres: 'Vocês cuidam muito bem das crianças' Reprodução/Tass/© Mikhail Metzel/Serviço Presidencial de Imprensa da Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou uma mensagem endereçada às mulheres do país no Dia Internacional, comemorado neste sábado (8). O chefe do Executivo da Rússia afirmou que elas “cuidam das crianças” e “inspiram os homens a serem os verdadeiros defensores de suas famílias e lares, e de nossa Pátria”.

“Queridas mulheres, sabemos que muito na vida depende de vocês, de seus talentos, energia criativa, amor e máxima responsabilidade com que vocês assumem qualquer trabalho. Mais uma vez, estamos maravilhados com sua beleza, gentileza e graça”, iniciou, conforme a agência de notícias russa Tass.

Segundo ele, “hoje, palavras de amor, gratidão e respeito são ouvidas em todos os lugares”, quando os homens expressam sua apreciação às mulheres por suas contribuições “tanto em casa quanto no local de trabalho, onde muitas vezes enfrentam desafios profissionais complexos”.

O trecho mais enfático da mensagem veio em seguida: “Você realmente faz tudo: cuida de crianças e conquista conquistas extraordinárias em vários campos, incorporando força e graça, coragem e ternura, e nos conquistando repetidamente com sua beleza e charme”.

“Você inspira os homens a se esforçarem pela grandeza, encorajando-os a fazer melhor, a dar passos ousados ​​e a serem os verdadeiros defensores de suas famílias e lares, e de nossa Pátria", completou o mandatário, que invadiu e iniciou a guerra contra a Ucrânia há três anos.

Putin ainda desejou sucesso às mulheres russas. “Que vocês sempre encontrem a felicidade ao lado daqueles que vocês amam. Feliz Dia Internacional da Mulher!”, concluiu.

