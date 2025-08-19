Putin teve caso com adolescente de 17 anos, revela livro Alisa Kharcheva, hoje com 32 anos, teria despertado interesse de Putin após posar para um calendário erótico em meados de 2012 Internacional|Do R7 19/08/2025 - 18h09 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h17 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Vladimir Putin teve um relacionamento com Alisa Kharcheva, uma jovem de 17 anos, enquanto era casado.

O encontro ocorreu após Kharcheva posar para um calendário erótico, planejado para fortalecer a imagem de Putin antes das eleições de 2012.

Kharcheva visitou Putin quinzenalmente durante um ano e, como recompensa, conseguiu uma vaga em um prestigiado instituto de relações internacionais.

Hoje, aos 32 anos e casada, Kharcheva nega ter recebido um apartamento de Putin e afirma que o adquiriu através de hipoteca. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Alisa Kharcheva posa com um gato e um retrato de Vladimir Putin Reprodução/X/alburov

Um novo livro sobre Vladimir Putin afirma que o presidente russo manteve um relacionamento com uma jovem de 17 anos enquanto ainda era casado e mantinha um caso paralelo com a ex-ginasta Alina Kabaeva. As alegações estão no livro “O Czar em Pessoa. Como Vladimir Putin nos Enganou a Todos” (em tradução livre), publicado pelos jornalistas Roman Badanin e Mikhail Rubin.

Segundo os autores, Putin conheceu Alisa Kharcheva, de 17 anos, em 2010, quando comemorava seu 58º aniversário. A adolescente havia posado para um calendário erótico preparado como presente ao presidente por estudantes da Universidade Estadual de Moscou. O material, no entanto, fazia parte de uma estratégia paga da equipe de relações públicas do Kremlin para reforçar a imagem de virilidade de Putin antes das eleições de 2012, quando retornaria à presidência após quatro anos como primeiro-ministro.

O livro relata que, junto com o calendário, Putin recebeu os contatos das modelos. A escolha recaiu sobre Kharcheva, natural de Korolyov, que já havia participado de concursos de beleza. “Quatro pessoas familiarizadas com a história nos disseram que logo depois os assessores de Putin ligaram para Kharcheva e a convidaram para a residência suburbana do presidente”, dizem os autores.

A jovem teria passado a visitá-lo quinzenalmente durante um ano. “Alisa fez isso de bom grado. Ela se sentiu grata por ter sido apresentada ao presidente”, relata o livro.

Livro "O Czar em Pessoa. Como Vladimir Putin nos Enganou a Todos” (em tradução livre), dos jornalistas Roman Badanin e Mikhail Rubin Reprodução/babook.org

Três meses após o aniversário de Putin, Kharcheva participou de um programa de TV chamado “Ten Million” e se esquivou de perguntas sobre sua idade. Questionada sobre o calendário, disse que “estava dentro dos limites do que é permitido” e que “ele gostou muito. Sua secretária de imprensa disse que ele gostou”.

O livro aponta ainda que, como recompensa, a jovem teria conseguido uma vaga no Instituto de Relações Internacionais de Moscou, um dos mais prestigiados da Rússia. Quando o interesse de Putin diminuiu, Kharcheva publicou em suas redes sociais uma foto intitulada “Pussy for Putin” no 60º aniversário do presidente. Na imagem, aparecia com um gatinho preto e um vestido vermelho de decote profundo. Pouco depois, apagou a postagem e removeu antigas fotos de acesso público.

Os autores relatam que, posteriormente, Kharcheva adquiriu um apartamento caro em um bairro nobre de Moscou. Hoje, com 32 anos e casada, ela negou ter recebido o imóvel de Putin. “Ninguém nunca me fez perguntas tão estúpidas”, afirmou, dizendo que quitou o apartamento por meio de uma hipoteca.

Another woman whom Baevsky gave the apartment to is Alisa Kharcheva, a former student of journalism at Moscow State University. The most remarkable thing she has done in her life so far is starring in an erotic calendar for Putin and making a series of photos "Pussy for Putin". pic.twitter.com/IxcvNeB4A0 — Георгий Албуров (@alburov) April 6, 2022

