Modelo morre após soltar cinto de segurança durante voo de parasailing em Montenegro Queda de aproximadamente 50 metros terminou com o corpo sendo resgatado já sem vida no Mar Adriático Internacional|Do R7 04/06/2025 - 15h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h00 )

Tijana Radonjic não tinha experiência prévia com parasailing Reprodução/Redes Sociais

A modelo sérvia Tijana Radonjic, de 19 anos, morreu após soltar o cinto de segurança durante um voo de parasailing em Budva, cidade litorânea de Montenegro. O acidente ocorreu no dia 28 de maio, durante a gravação de um vídeo promocional para uma agência de esportes aquáticos.

Natural de Novi Sad, na Sérvia, Radonjic não tinha experiência prévia com a atividade, que envolve ser puxado por um barco enquanto se está suspenso por um paraquedas. A agência, cujo nome não foi divulgado, ofereceu o passeio como parte de uma sessão de fotos para atrair turistas à região.

Segundo relatos, a modelo demonstrou angústia durante o voo. Testemunhas afirmaram que ela gritava por ajuda pouco antes de remover o colete salva-vidas e desafivelar o cinto de segurança. A queda de aproximadamente 50 metros terminou com o corpo sendo resgatado já sem vida no Mar Adriático.

A polícia local ainda apura as circunstâncias da morte. Embora a hipótese de suicídio não esteja descartada, investigadores trabalham com a possibilidade de um ataque de pânico. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a jovem se solta do equipamento.

Atenção. Imagens fortes:

19 year old Tijana Radonjic, fell to her death after unbuckling her safety harness while parasailing in Montenegro. pic.twitter.com/ewi3XqdUDG — Lucy (@TheLucyShow1) June 2, 2025

