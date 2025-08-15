Ministro de Putin ‘provoca’ a Ucrânia ao usar camiseta da União Soviética Sergey Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, participará das negociações entre Vladimir Putin e Donald Trump Internacional|Do R7 15/08/2025 - 18h36 (Atualizado em 15/08/2025 - 18h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Sergey Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, usou um casaco com a sigla "CCCP", provocando a Ucrânia.

O gesto acontece durante a cúpula no Alasca, onde ocorrerão negociações entre Putin e Trump.

A reunião busca discutir o fim do conflito em curso na Ucrânia e questões de segurança global.

Lavrov destacou que a delegação russa apresentará argumentos sólidos nas discussões. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Sergey Lavrov veste casaco com a sigla 'CCCP', que significa União Soviética Reprodução/X/lajornadaonline

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, chamou atenção ao chegar à cúpula no Alasca nesta sexta-feira (15) vestindo um casaco com a sigla “CCCP”, que em cirílico significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O gesto foi interpretado como uma provocação à Ucrânia, ex-república soviética que se tornou independente em 1991 e está em guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022.

Lavrov desembarcou em Anchorage para participar das negociações entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro busca discutir o fim do conflito que já dura três anos e meio, além de abordar questões como segurança global e armamento nuclear.

Russia’s foreign minister Lavrov arrived to the peace talks with Trump wearing a CCCP shirt, alluding to the time period during which Ukraine belonged to the Soviet Union.



I’m not sure that’s a good sign for peace talks. pic.twitter.com/gLXeAkERe7 — Marina Medvin 🇺🇸 (@MarinaMedvin) August 15, 2025

O casaco cinza usado por Lavrov tinha a inscrição “CCCP” parcialmente coberta por um colete preto. A União Soviética, dissolvida em 1991, reunia a Rússia e outras 14 repúblicas e rivalizou com os Estados Unidos durante a Guerra Fria.

Questionado pela imprensa sobre o resultado das negociações, Lavrov afirmou que não faria previsões, mas disse que a delegação russa levaria argumentos sólidos para a mesa de discussão. “Temos nossa posição e vamos apresentá-la”, declarou.

‌



O encontro entre Putin e Trump é o primeiro entre os dois líderes desde o início do segundo mandato do republicano. Embora não haja expectativa imediata de um cessar-fogo, Trump disse que a reunião pode abrir caminho para uma nova rodada de conversas. Putin indicou que o diálogo também poderá tratar de temas além da guerra na Ucrânia.

Qual foi a atitude provocativa do ministro Sergey Lavrov em relação à Ucrânia? O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, chegou à cúpula no Alasca vestindo um casaco com a sigla “CCCP”, que significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em cirílico. Esse gesto foi interpretado como uma provocação à Ucrânia, que foi uma ex-república soviética e se tornou independente em 1991. Qual é o objetivo das negociações em que Lavrov está participando? Lavrov desembarcou em Anchorage para participar das negociações entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O objetivo do encontro é discutir o fim do conflito que dura três anos e meio, além de abordar questões de segurança global e armamento nuclear. Como era o casaco usado por Lavrov e qual é a relevância histórica da sigla “CCCP”? O casaco cinza usado por Lavrov tinha a inscrição “CCCP” parcialmente coberta por um colete preto. A União Soviética, que foi dissolvida em 1991, reunia a Rússia e outras 14 repúblicas e rivalizou com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. O que Lavrov disse sobre as negociações? Questionado pela imprensa sobre o resultado das negociações, Lavrov afirmou que não faria previsões, mas destacou que a delegação russa levaria argumentos sólidos para a mesa de discussão, afirmando: “Temos nossa posição e vamos apresentá-la”. Qual é a importância do encontro entre Putin e Trump? Este é o primeiro encontro entre Putin e Trump desde o início do segundo mandato do presidente americano. Embora não haja expectativa imediata de um cessar-fogo, Trump mencionou que a reunião pode abrir caminho para novas conversas. Putin indicou que o diálogo poderá abordar temas além da guerra na Ucrânia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp