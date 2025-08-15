Logo R7.com
Ministro de Putin ‘provoca’ a Ucrânia ao usar camiseta da União Soviética

Sergey Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, participará das negociações entre Vladimir Putin e Donald Trump

Internacional|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Sergey Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, usou um casaco com a sigla "CCCP", provocando a Ucrânia.
  • O gesto acontece durante a cúpula no Alasca, onde ocorrerão negociações entre Putin e Trump.
  • A reunião busca discutir o fim do conflito em curso na Ucrânia e questões de segurança global.
  • Lavrov destacou que a delegação russa apresentará argumentos sólidos nas discussões.

Sergey Lavrov veste casaco com a sigla 'CCCP', que significa União Soviética Reprodução/X/lajornadaonline

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, chamou atenção ao chegar à cúpula no Alasca nesta sexta-feira (15) vestindo um casaco com a sigla “CCCP”, que em cirílico significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O gesto foi interpretado como uma provocação à Ucrânia, ex-república soviética que se tornou independente em 1991 e está em guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022.

Lavrov desembarcou em Anchorage para participar das negociações entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro busca discutir o fim do conflito que já dura três anos e meio, além de abordar questões como segurança global e armamento nuclear.

O casaco cinza usado por Lavrov tinha a inscrição “CCCP” parcialmente coberta por um colete preto. A União Soviética, dissolvida em 1991, reunia a Rússia e outras 14 repúblicas e rivalizou com os Estados Unidos durante a Guerra Fria.

Questionado pela imprensa sobre o resultado das negociações, Lavrov afirmou que não faria previsões, mas disse que a delegação russa levaria argumentos sólidos para a mesa de discussão. “Temos nossa posição e vamos apresentá-la”, declarou.


O encontro entre Putin e Trump é o primeiro entre os dois líderes desde o início do segundo mandato do republicano. Embora não haja expectativa imediata de um cessar-fogo, Trump disse que a reunião pode abrir caminho para uma nova rodada de conversas. Putin indicou que o diálogo também poderá tratar de temas além da guerra na Ucrânia.

