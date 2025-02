Queda de raio mata quatro jogadoras de futebol na Colômbia Atletas participavam de um torneio e tentaram abrigo debaixo de uma árvore durante as fortes chuvas Internacional|Do R7 11/02/2025 - 20h50 (Atualizado em 11/02/2025 - 20h50 ) twitter

Autoridades locais seguem investigando as circunstâncias do incidente Reprodução/The Sun

Quatro jogadoras de futebol morreram após serem atingidas por um raio enquanto buscavam abrigo sob uma árvore durante um torneio na cidade de Cajibío, na Colômbia. O incidente ocorreu no domingo (9).

Um homem que estava com o grupo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Outras duas mulheres sofreram queimaduras graves e seguem em tratamento.

As vítimas foram identificadas como Jeidy Morales, Daniela Mosquera, Luz Lame e Etelvina Mosquera.

Inicialmente, relatos indicavam que as jogadoras haviam se abrigado em um galpão ao lado do campo, mas a porta-voz do governo, Lesly Valencia, esclareceu que o raio atingiu uma árvore próxima ao local onde estavam.

“A informação que tenho é que as mulheres estavam participando de um torneio de futebol quando a emergência ocorreu. Um raio atingiu uma árvore e foi isso que causou a morte das quatro mulheres”, disse Valencia.

As autoridades locais seguem investigando as circunstâncias do incidente.