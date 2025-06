Quem é Marius Borg, filho de princesa da Noruega denunciado por mais de 20 crimes Filho mais velho da princesa herdeira Mette-Marit enfrenta acusações de estupro, agressão sexual e outros crimes Internacional|Do R7 27/06/2025 - 12h30 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h32 ) twitter

Marius Borg, filho de princesa da Noruega, enfrenta acusações de estupro, agressão sexual e outros crimes Reprodução/X/@le_Parisien

A polícia norueguesa anunciou nesta sexta-feira (27) que Marius Borg Høiby, filho mais velho da princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, foi denunciado por mais de 20 crimes, incluindo três acusações de estupro.

Høiby, de 28 anos, é filho de uma relação anterior de Mette-Marit com o príncipe herdeiro Haakon. Ele não faz parte da linha de sucessão real, mas vivia anteriormente com o casal real e seus dois filhos, a princesa Ingrid Alexandra e o príncipe Sverre Magnus.

Atualmente, segundo o advogado de defesa Petar Sekulic, Høiby reside em uma casa separada, nas proximidades da residência real, de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).

A investigação, que durou 10 meses, foi concluída, e o caso agora está nas mãos do Ministério Público, que decidirá se apresentará acusações formais contra Høiby.

‌



Segundo o jornal britânico The Guardian, o processo teve início após a prisão dele, em 4 de agosto de 2024, quando foi acusado de agredir sua esposa, o que desencadeou uma série de denúncias de outras supostas vítimas.

O advogado da polícia de Oslo, Andreas Kruszewski, disse que as acusações incluem “um estupro com penetração e dois estupros sem penetração”, além de quatro casos de agressão sexual, dois casos de lesão corporal, maus-tratos em relacionamento íntimo, danos intencionais, ameaças e infrações de trânsito.

‌



Kruszewski, em entrevista coletiva, informou que as provas foram coletadas a partir de mensagens de texto, depoimentos de testemunhas e buscas policiais. Ele destacou que o número de vítimas é de “dois dígitos”, mas não forneceu detalhes adicionais sobre a quantidade exata. Høiby cooperou com os interrogatórios policiais, segundo o advogado.

Na legislação norueguesa, a definição de estupro inclui atos sexuais sem penetração cometidos quando a vítima não consegue oferecer resistência.

‌



O advogado de defesa, Petar Sekulic, declarou em um e-mail à agência de notícias Associated Press (AP) que Høiby “está levando as acusações muito a sério”, mas nega a maioria das alegações, especialmente aquelas relacionadas a abuso sexual e violência.

