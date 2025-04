Rede fecha restaurantes após rato e inseto serem encontrados em comida no Japão Incidentes levaram Sukiya, uma das maiores empresas japonesas do ramo, a fechar quase todas as 2.000 lojas no país para limpeza Internacional|Do R7 01/04/2025 - 12h04 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h04 ) twitter

Rato é encontrado dentro de sopa de restaurante tradicional no Japão

Uma das maiores redes de restaurantes do Japão disse que fechou quase 2.000 lojas em todo o país na segunda-feira (31) depois que um rato e um inseto foram encontrados em pratos servidos a clientes.

Em um comunicado publicado nas redes sociais, a Sukiya pediu desculpas ao público e informou que realizará uma limpeza profunda em suas lojas entre segunda e sexta-feiras (4).

A medida ocorre “a fim de tomar medidas para evitar a intrusão de pragas e vermes e o estabelecimento de seu habitat dentro das lojas”, segundo a rede. “Pedimos profundas desculpas aos nossos clientes e outras partes envolvidas pelo inconveniente”.

Em 22 de março, a Sukyia disse que um rato foi encontrado em uma sopa de missô, prato típico japonês, servida na filial de Tottori, uma província no oeste do país asiático. Uma foto do prato viralizou nas redes sociais.

Na última sexta-feira (28), a empresa declarou que um inseto foi encontrado em “alimentos” que haviam sido servidos a clientes em uma filial de Tóquio, capital do país.

A empresa, que pertence à gigante japonesa da indústria alimentícia Zensho Holdings, opera quase 2.000 pontos de venda no Japão e cerca de 660 lojas no exterior, inclusive no Brasil.

Rato dentro da sopa

O caso ocorreu em 21 de janeiro deste ano e só veio a público em março, quando a empresa divulgou um comunicado confirmando o incidente e pedindo desculpas pelo transtorno causado.

Segundo a nota, o episódio começou quando um cliente percebeu um “objeto estranho” na tigela de sopa de missô, prato tradicional da culinária japonesa. Após análise, a empresa confirmou que se tratava de um rato morto.

O roedor teria entrado na tigela durante o preparo das refeições devido a uma falha na inspeção por parte de um funcionário. “A contaminação ocorreu porque um membro da equipe não verificou adequadamente os pratos antes de servi-los”, diz a nota.

A filial em Tottori, região com cerca de 600 mil habitantes, foi imediatamente fechada para uma inspeção conduzida pelo centro de saúde pública local. A loja só retomou as operações dois dias depois, com a implementação de medidas corretivas.

A Sukiya disse que determinou que todas as unidades no Japão intensifiquem os protocolos de segurança alimentar, verificando rigorosamente os pratos antes de servi-los aos clientes.

O incidente gerou não apenas constrangimento, mas também impacto financeiro. As ações da Zensho Holdings tiveram queda de 7,1% na bolsa japonesa logo depois do episódio, segundo o jornal South China Morning Post.

