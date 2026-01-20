Safira encontrada no Sri Lanka pode entrar para a história como uma das pedras mais valiosas do mundo Avaliada em mais de R$ 2 bilhões, ela tem nada menos do que 3.563 quilates

Uma safira rara foi descoberta na Cidade das Gemas, no Sri Lanka, em 2023. Nomeada como “Estrela da Terra Pura”, a pedra possui 3.563 quilates e se destaca por ter características únicas que refletem a luz com precisão incomum. O potencial da gema foi reconhecido por especialistas quase dois anos depois de ser encontrada.

O consultor responsável pela avaliação técnica destacou as propriedades distintas da safira que a diferenciam de outras joias comuns. Com um valor estimado em R$ 2,14 bilhões, esta pedra tem potencial de entrar para a história como uma das mais valiosas já encontradas no mundo todo.

