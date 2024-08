Saiba quem são as seis pessoas desaparecidas no naufrágio de iate de luxo na Itália Mergulhadores ainda procuravam por desaparecidos, entre eles o bilionário Mike Lynch, o ‘Bill Gates britânico’ Internacional|Do Estadão Conteúdo 20/08/2024 - 20h56 (Atualizado em 20/08/2024 - 20h58 ) ‌



O bilionário Mike Lynch está entre os desaparecidos do naufrágio de um iate na Itália Royal Society uploader (Sob Licença Creative Commons)

Mergulhadores procuravam nesta terça-feira, 20, por seis passageiros desaparecidos após o naufrágio de um iate de luxo na Itália, ocorrido durante uma repentina tempestade na costa norte da Sicília. Entre os desaparecidos está o empresário britânico do setor de tecnologia Mike Lynch e sua filha adolescente, Hannah; o presidente do Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e sua esposa, Judy; além do advogado Chris Morvillo, sócio da Clifford Chance em Nova York, que representou Mike Lynch em uma recente batalha legal, e sua esposa, Neda. Um integrante da tripulação, um chef de cozinha, morreu, e seu corpo foi localizado ainda na segunda-feira, 19.

Mike Lynch, acusado nos Estados Unidos de fraude associada à venda da Autonomy para a Hewlett-Packard em 2011, foi absolvido de todas as acusações em junho. A viagem no iate Bayesian, de 183 pés, propriedade de uma empresa controlada pela esposa de Lynch, Angela Bacares, pretendia ser uma celebração de sua vitória legal, conforme informou o The Telegraph.

Segundo o The Guardian, Hannah, filha de Lynch, também comemorava a conquista de uma vaga para estudar inglês na Universidade de Oxford. Um porta-voz da escola particular onde ela estudou de 2014 a 2017 disse à publicação inglesa que todos estavam chocados com a notícia.

Jonathan Bloomer, além de presidir o Morgan Stanley International, juntou-se ao grupo segurador Hiscox no ano passado como presidente não executivo. “Estamos profundamente chocados e tristes com este trágico acontecimento”, disse Aki Hussain, presidente-executivo do grupo, em um comunicado. “Nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas, em particular nosso presidente, Jonathan Bloomer, e sua esposa Judy, que estão entre os desaparecidos, e com sua família enquanto aguardam mais notícias desta terrível situação”.

Judy Bloomer trabalhou com a instituição de caridade britânica para a saúde da mulher, Eve Appeal. “Judy é uma defensora brilhante da saúde feminina e da pesquisa médica e tem sido uma apoiadora incrível, membro do comitê e administradora de nossa instituição de caridade há mais de 20 anos”, disse a CEO Athena Lamnisos em um comunicado, nesta terça-feira. “Estamos profundamente chocados ao ouvir a notícia de que nossa querida amiga e seu marido, Jonathan, estão entre os desaparecidos”.

Os mergulhadores retomaram o trabalho por volta das 8h30 de terça-feira no horário local (3h30 no horário de Brasília), mas enfrentaram dificuldades para entrar nas passagens estreitas dos destroços, segundo informações do porta-voz do serviço de resgate dos bombeiros. Mesas e cadeiras bloqueavam as entradas e cabos e fios formavam uma “espécie de malha”, disse o porta-voz Luca Cari ao The Washington Post. “Neste momento, estamos trabalhando em terra para planejar uma intervenção e, sobretudo, para criar novas aberturas.”

Os mergulhadores revistaram a popa do iate. Eles não encontraram “nenhuma indicação” de que alguma das pessoas desaparecidas estivesse no navio, segundo o porta-voz. Uma das hipóteses é que os indivíduos ainda possam estar dentro de suas cabines, devido ao horário em que ocorreu a tempestade.

O Bayesian, com 183 pés de comprimento e bandeira britânica, transportava 12 passageiros e 10 tripulantes e estava a cerca de 800 metros da vila de pescadores siciliana de Porticello, quando foi atingido pela tempestade às 5h da manhã, no horário local. Fortes ondas atingiram o navio, que naufragou. Um pescador descreveu a cena à agência de notícias italiana ANSA: “Ele estava flutuando, parado, e de repente desapareceu. Eu o vi afundar com meus próprios olhos.”

Uma passageira, Charlotte Golunski, relatou à mídia italiana que segurou sua filha de 1 ano, Sophie, em meio à violenta tempestade. “Por dois segundos, perdi meu bebê no mar”, disse ela ao Giornale di Sicilia. “Então, imediatamente a abracei novamente em meio à fúria das ondas.”

Charlotte e seu parceiro, identificado pela mídia italiana como James Emslie, foram convidados a embarcar no navio como convidados de Lynch. Ela contou ao jornal italiano La Repubblica que segurou a filha “à tona com todas as minhas forças, meus braços esticados para cima para evitar que ela se afogasse”. “Estava tudo escuro”, afirmou. “Na água, eu não conseguia manter os olhos abertos. Gritei por socorro, mas tudo que pude ouvir ao meu redor foram os gritos dos outros.”

Por fim, Golunski, Sophie, Emslie e outras oito pessoas conseguiram entrar em um bote salva-vidas inflável. O Sir Robert, um veleiro de bandeira holandesa ancorado nas proximidades, respondeu imediatamente para ajudar os sobreviventes antes da chegada da guarda costeira italiana. Esperava-se que a Grã-Bretanha destacasse uma equipe de quatro inspetores para realizar uma avaliação preliminar do desastre.

“Estamos prestando apoio consular a vários cidadãos britânicos e às suas famílias após um incidente na Sicília e estamos em contato com as autoridades locais”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros na terça-feira.

O Bayesian é propriedade da Revtom, empresa controlada por Angela Bacares, esposa de Mike Lynch, e registrada na Ilha de Man, mostram os registros. Bacares está entre os 15 sobreviventes. Ayla Ronald, associada sênior da Clifford Chance em Londres, também sobreviveu. “Estamos em choque e profundamente tristes com este trágico incidente”, disse a empresa em comunicado na terça-feira. “Nossos pensamentos estão com nosso parceiro, Christopher Morvillo, e sua esposa, Neda, que estão entre os desaparecidos.” “Nossa maior prioridade é fornecer apoio à família, bem como à nossa colega Ayla Ronald, que felizmente sobreviveu ao incidente.” / COM INFORMAÇÕES DO THE WASHINGTON POST