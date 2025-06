Sapato gigante de militar romano surpreende arqueólogos em área ao norte do Reino Unido Calçado de couro com 32 centímetros de comprimento estava preservado em vala defensiva de forte construído próximo à Muralha de Adriano Internacional|Do R7, em Brasília 13/06/2025 - 11h46 (Atualizado em 13/06/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sola seria de um sapato com tamanho 45 ou 46 no Brasil Vindolanda Trust/Reprodução - 21.05.2025

Durante escavações no forte romano de Magna, no norte da Reino Unido, arqueólogos encontraram um sapato de couro incomumente grande. O item estava no fundo de uma vala conhecida como “quebra-tornozelo”, parte do sistema defensivo do local.

A peça, descoberta em 21 de maio, possui 32 centímetros de comprimento — o equivalente ao número 45 ou 46 em numeração atual — e provocou surpresa entre os voluntários do projeto.

A sola, formada por camadas de couro unidas por tiras, costura e cravos metálicos, estava praticamente intacta.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Além do calçado, outros fragmentos de couro e objetos orgânicos continuam sendo retirados da terra úmida da região, conhecida por conservar materiais que apodreceriam em outras condições.

‌



Parte dos achados será analisada por especialistas em couro, que buscarão pistas sobre a identidade dos antigos usuários e o cotidiano no forte.

Muralha de Adriano

O forte de Magna, também chamado de Carvoran, integra o conjunto de fortificações ligadas à Muralha de Adriano, construída por soldados romanos a partir do ano 122 d.C.

‌



Ele está localizado a cerca de 11 quilômetros de Vindolanda, sítio arqueológico famoso por abrigar cartas militares, medalhas e calçados preservados por quase dois milênios.

Os pesquisadores esperam descobrir se o sapato recém-encontrado representa o maior exemplar do acervo da Vindolanda Trust, instituição que coordena as escavações.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp