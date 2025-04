Suprema Corte da Rússia suspende punições e retira Talibã da lista de terroristas Decisão da Suprema Corte abre caminho para normalização de laços entre Vladimir Putin e governo afegão Internacional|Do R7 17/04/2025 - 10h55 (Atualizado em 17/04/2025 - 12h33 ) twitter

'STF da Rússia' suspende punições e retira Talibã da lista de terroristas

A Suprema Corte da Rússia suspendeu nesta quinta-feira (17) a proibição que classificava o Talibã como uma organização terrorista, uma medida que marca um passo significativo para a normalização das relações entre Moscou e a liderança do Afeganistão.

A decisão, anunciada em uma sessão a portas fechadas, atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República e tem efeito imediato, segundo a agência estatal russa TASS.

O Talibã, que assumiu o poder no Afeganistão em agosto de 2021 após a retirada caótica das forças lideradas pelos Estados Unidos, estava na lista russa de organizações terroristas desde 2003.

Apesar de nenhum país reconhecer oficialmente o governo talibã, a Rússia tem intensificado os contatos com o grupo, que o presidente Vladimir Putin descreveu no último ano como um aliado no combate ao terrorismo.

A reaproximação ocorre em meio a preocupações de segurança em Moscou, especialmente após o ataque de março de 2024, quando 145 pessoas foram mortas em uma sala de concertos nos arredores da capital russa.

O atentado, reivindicado pelo Estado Islâmico e atribuído por autoridades norte-americanas ao braço afegão do grupo, o ISIS-K, reforçou a percepção russa de que a cooperação com o Talibã é necessária para conter ameaças de militantes islâmicos na região.

O Talibã, por sua vez, afirma estar empenhado em eliminar a presença do Estado Islâmico no Afeganistão, o que pode ter contribuído para a decisão russa.

No entanto, a medida levanta preocupações entre diplomatas ocidentais, que apontam a falta de avanços do Talibã em questões de direitos humanos, especialmente os das mulheres.

Desde que assumiu o poder, o grupo fechou escolas de ensino médio e universidades para meninas e mulheres e impôs restrições à sua circulação sem um acompanhante masculino, medidas que o Talibã justifica com base na interpretação rigorosa dos terroristas sobre a lei islâmica.

