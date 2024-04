Internacional |Do R7

Ataque do Estado Islâmico em Moscou matou mais de 130 pessoas Há dezenas de feridos nos hospitais da capital russa e número de mortos ainda pode subir, segundo autoridades governamentais

Casa de show na periferia de Moscou ficou em chamas após o ataque terrorista Casa de show na periferia de Moscou ficou em chamas após o ataque terrorista (Reprodução/Record)

A contagem de mortos após um ataque a uma casa de shows na periferia de Moscou não para de subir. A Ria Novosti, agência de notícias russa, divulgou na manhã deste sábado (23) que já são 133 pessoas mortas depois do ataque terrorista que aconteceu nesta sexta-feira (22) e que teve autoria assumida pelo Estado Islâmico. Três crianças estão entre os que perderam a vida.

O número de mortos vai aumentando conforme as equipes de resgate retiram os destroços da casa de show. As buscas pelas vítimas continuam.

Um porta-voz do governo russo contou à Ria que o número de mortos ainda pode subir, uma vez que há 145 feridos nos hospitais, vários deles estão em estado grave. Segundo este mesmo representante governamental, a polícia russa começou uma caçada em busca dos terroristas. Até o momento, foram presas onze pessoas.

O ataque aconteceu na Crocus City Hall, onde aconteceria em instantes o show da banda de rock Piknik, bastante famosa na Rússia. Todos os ingressos haviam sido vendidos e esperava-se uma lotação de pouco mais de 9 mil pessoas. Atiradores invadiram o local e dispararam contra as pessoas, além de detonar explosivos.

Mais tarde, ainda na sexta-feira, o Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade do atentado. O grupo terrorista é inimigo da Rússia e do presidente Putin devido ao apoio do país a Bashar al-Assad, presidente da Líbia.