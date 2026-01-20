Trump ‘cumpriu em grande parte aquilo que ele prometia’, diz especialista sobre primeiro ano de mandato Segundo professora, presidente fez discurso nesta terça (20) já de olho nas eleições de meio de mandato, em novembro

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nesta terça-feira (20), o presidente norte-americano Donald Trump fez um discurso para marcar o primeiro ano de seu segundo mandato na Casa Branca. Para repercutir as falas de Trump e analisar esse período, o Link Record News convidou Natalia Fingermann, professora de relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).

Segundo a especialista, os atos perpetrados por Donald Trump ao longo de 2025 e no início de 2026 são coerentes com o que ele prometeu ao eleitor norte-americano durante a campanha.

‌



“Realmente me parece que não é nenhuma surpresa. Quando a gente olha o Project 2025, que é um dos documentos que vai guiar a campanha de Donald Trump, o que a gente tem visto é que ele conseguiu cumprir em grande parte aquilo que ele prometia. O caso mais de sucesso, eu diria, e aí pensando em termos domésticos, é o combate à imigração", afirma. Natalia, porém, assinala que este se trata de um sucesso da perspectiva de Trump, mas não do ponto de vista dos direitos humanos.

Natalia pontua ainda que, neste primeiro ano de mandato no retorno a Washington, Donald Trump deixou claro que “não tem medo de utilizar a força militar para atingir seus objetivos”.

‌



Nesse sentido, a professora classifica como “real” o risco de uma invasão na Groenlândia, novo alvo do presidente, que o coloca em rota de colisão com a Europa.

O modus operandi de Trump, segundo Natalia, serviu para que o líder estadunidense perdesse aliados nesse período, inclusive economicamente. “É uma nova ordem internacional na qual, do meu ponto de vista, o Estados Unidos perde muito, porque ele perdeu o seu soft power e perdeu muitos dos seus aliados que eram importantes, não somente em termos políticos, mas também em termos de mercado consumidor, desenvolvimento de parcerias, de conseguir ditar regras ou normas do sistema internacional”, argumenta.

‌



A política de Donald Trump será colocada à prova internamente em novembro deste ano, quando o país realiza as midterms, eleições de meio de mandato. Para Natalia, o discurso desta terça (20) mostra que Trump já está pensando na votação.

“Esse discurso do Donald Trump foi um discurso já político, já para essas eleições de novembro, é um discurso no qual ele atacou diretamente diversas vezes os democratas, fez um ataque direto ao governador da Califórnia, então a gente já percebe uma preocupação de Donald Trump de estabelecer qual vai ser a pauta dessas eleições”, ressalta.

‌



Para Natalia, os democratas têm boas chances de vencer na Câmara, o que pode gerar “algum freio” nas políticas do presidente atual.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!