Turista britânica luta pela vida após contrair doença dos legionários em férias na Grécia Doença é contraída pela inalação de gotículas contaminadas, geralmente vindas de sistemas de ar-condicionado Internacional|Do R7 21/06/2025 - 18h49 (Atualizado em 21/06/2025 - 18h49 )

Donna Jobling chegou bem à ilha e aproveitava as férias normalmente até o surgimento dos sintomas Reprodução/X

Uma turista britânica de 57 anos está internada em estado grave na Grécia após contrair a doença dos legionários durante uma viagem de férias em Creta. Donna Jobling, moradora de West Hull, foi levada para a UTI do Hospital Venizeleio, na cidade de Heraclião, onde permanece em coma induzido e sob vigilância constante. A família foi informada pelos médicos que sua condição é crítica e que não há garantias de que ela sobreviva.

Donna estava de férias com o marido, Sidney, e dois amigos quando começou a passar mal no dia 5 de junho. Ela inicialmente recebeu diagnóstico de infecção generalizada, mas o quadro evoluiu rapidamente. Dois dias depois, precisou ser internada às pressas, com insuficiência respiratória e pneumonia, provocadas pela doença dos legionários.

De acordo com o NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido), a doença é causada pela bactéria Legionella pneumophila, que se espalha por meio da inalação de gotículas de água contaminada, geralmente vindas de sistemas de ar-condicionado, chuveiros, banheiras ou piscinas mal higienizadas. A infecção pode ser fatal, especialmente em pessoas com condições de saúde preexistentes, como é o caso de Donna, que sofre de epilepsia.

Testes realizados após a internação identificaram níveis elevados da bactéria Legionella em Creta, segundo informações do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. A origem exata da contaminação, no entanto, ainda não foi confirmada.

‌



A empresa responsável pelo pacote da viagem informou que está prestando apoio à família e oferecendo hospedagem alternativa para outros hóspedes que estavam no mesmo hotel ou que viajarão nas próximas semanas.

Familiares e amigos de Donna relatam que a situação foi repentina. Ela chegou bem à ilha, fazia caminhadas e aproveitava as férias normalmente até o surgimento dos primeiros sintomas. A sobrinha Claire relatou que a família está devastada e que, apesar da gravidade, segue com esperança na recuperação.

‌



A doença dos legionários pode apresentar sintomas como febre alta, tosse, dores musculares, dificuldade para respirar e mal-estar generalizado. Autoridades de saúde reforçam que qualquer pessoa que tenha se hospedado recentemente na ilha e apresente esses sinais deve procurar atendimento médico imediato.

