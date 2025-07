Ucrânia usou garrafas de água em ‘envenenamento em massa’ de soldados russos; entenda Pelo menos quatro militares morreram e outros estão em estado grave após consumirem água envenenada, segundo jornal britânico Internacional|Do R7 18/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 02h00 ) twitter

Uma das garrafas de água que supostamente foi envenenada e matou soldados russos Reprodução/X

Quatro soldados russos morreram e outros estão em estado crítico após consumirem água de garrafas supostamente envenenadas em uma operação que canais pró-Rússia apontam como uma sabotagem ucraniana.

O caso, noticiado pelo jornal britânico The Sun, ocorreu na região de Panteleimonivka, em Donetsk, área de intensos conflitos na guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura mais de três anos.

De acordo com o jornal, as garrafas teriam sido enviadas à linha de frente como parte de uma remessa de ajuda humanitária vinda de Simferopol, capital da Crimeia, território anexado pela Rússia.

RESUMO DA NOTÍCIA Quatro soldados russos morreram e outros estão em estado crítico após ingerirem água supostamente envenenada.

O incidente ocorreu em Panteleimonivka, na região de Donetsk, durante a guerra entre Rússia e Ucrânia.

A água teria sido enviada como ajuda humanitária e os militares prós-Kremlin emitiram alertas para não consumirem água de procedência duvidosa.

Uma fonte ucraniana levantou a hipótese de que pode não ter sido um envenenamento, mas sim uma overdose de drogas entre os soldados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram soldados russos sofrendo convulsões, gemendo de dor e perdendo a consciência após supostamente terem ingerido água envenenada.

Em um vídeo, um soldado pergunta a um colega ferido: “Você tomou um pouco de água no caminho?”, mas a vítima, em estado grave, não consegue responder. Outra voz no vídeo alerta: “Ele está muito mal”.

Pelo menos quatro militares morreram e vários outros foram internados em estado crítico, segundo o Sun. Canais militares pró-Kremlin emitiram alertas urgentes, orientando os soldados a não consumirem água de procedência duvidosa.

Investigação

A mídia russa, como o canal pró-Kremlin Tsargrad, exige uma investigação completa para identificar como a água contaminada chegou às tropas. “Quem forneceu a água, como ela chegou à linha de frente e quem poderia tê-la envenenado?”, questionou o canal.

Por outro lado, uma fonte ucraniana citada pelo jornal britânico levantou a hipótese de que o caso pode não envolver envenenamento. “Não está claro se isso foi realmente envenenamento ou uma overdose de drogas, com os comandantes possivelmente usando a história da ‘água envenenada’ para encobrir incidentes relacionados a drogas”, sugeriu a fonte.

