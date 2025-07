Ucrânia diz que ‘assassinos russos’ do serviço secreto de Putin foram mortos em Kiev Agentes de Moscou teriam executado coronel ucraniano na semana passada; Kremlin não comentou o caso Internacional|Do R7 13/07/2025 - 16h45 (Atualizado em 13/07/2025 - 16h46 ) twitter

Voronych era um alto oficial do SBU, órgão de contrainteligência da Ucrânia Reprodução/X

Agentes de inteligência da Ucrânia mataram neste domingo (14) os suspeitos de envolvimento na execução de um coronel do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), ocorrida na semana passada, em Kiev. A operação foi confirmada por autoridades ucranianas, que atribuíram o crime a uma célula do serviço secreto russo (FSB).

O SBU informou que os suspeitos eram um homem e uma mulher, apontados como responsáveis pela morte do coronel Ivan Voronych, executado na quinta-feira (10), na capital ucraniana. A nota, contudo, não especificou quantos supostos agentes russos foram mortos na ação deste domingo.

“Na manhã de hoje, foi realizada uma operação especial. Durante a abordagem, os membros da célula do FSB iniciaram resistência armada e, por isso, foram neutralizados”, diz o comunicado.

Segundo a agência, os dois suspeitos monitoraram Voronych a mando de um agente russo. Eles teriam recebido instruções para rastrear os deslocamentos do coronel e, posteriormente, acessaram um esconderijo com uma pistola equipada com silenciador. Após o assassinato, tentaram fugir, mas foram localizados por forças do SBU em parceria com a polícia de Kiev.

O Kremlin não se pronunciou até o momento sobre o caso.

O SBU, responsável por segurança e contrainteligência interna, ampliou seu papel desde a invasão russa em 2022, atuando também em operações especiais, incluindo ataques e ações de sabotagem contra alvos ligados a Moscou.

