Vídeo mostra momento da queda de avião com 242 passageiros na Índia Ministro da Saúde da Índia confirmou que "muitas pessoas" morreram no acidente, mas não detalhou o número exato de vítimas Internacional|Do R7 12/06/2025 - 08h11 (Atualizado em 12/06/2025 - 08h39 )

Avião com mais de 240 pessoas a bordo cai perto de aeroporto na Índia Reprodução/Redes Sociais - @shivaroor

Um avião da Air India caiu na manhã desta quinta-feira (12), poucos minutos após decolar do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, no estado de Gujarat, no oeste da Índia. A aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner, fazia o voo AI171 com destino ao aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido. A bordo estavam 242 pessoas — 230 passageiros e 12 tripulantes.

As autoridades indianas informaram que as causas da queda ainda estão sendo investigadas. O acidente mobilizou forças de resgate, que foram imediatamente ao local. Todas as operações no aeroporto de Ahmedabad foram suspensas temporariamente.

Terrifying final moments of Air India Flight AI 171 crashing into a residential area in Ahmedabad today. Clearly catastrophic loss of lift. Details awaited. pic.twitter.com/TbgCjPLXXc — Shiv Aroor (@ShivAroor) June 12, 2025

Em publicação nas redes sociais, o primeiro-ministro de Gujarat, Bhupendra Patel, afirmou ter determinado “operações imediatas de resgate e socorro” e criado um corredor verde para levar os feridos aos hospitais da região. “As autoridades estão orientadas a garantir prioridade total ao atendimento médico”, disse.

O presidente da Air India, Natarajan Chandrasekaran, confirmou o acidente com “profundo pesar”:

‌



“O voo 171 da Air India, operando entre Ahmedabad e Londres Gatwick, envolveu-se em um trágico acidente. Estamos prestando todo o apoio necessário às famílias das vítimas”, disse em nota.

Nas redes sociais, o perfil oficial da Air India também publicou uma atualização:

‌



“O voo AI171, operando Ahmedabad–Londres Gatwick, envolveu-se em um incidente hoje, 12 de junho de 2025. No momento, estamos apurando os detalhes e compartilharemos mais atualizações o mais breve possível”.

Segundo informações da companhia e da agência de notícias Reuters, os passageiros incluíam 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. Um ex-ministro da região de Gujarat também estaria entre os ocupantes da aeronave.

‌



O ministro da Saúde da Índia confirmou que “muitas pessoas” morreram no acidente, mas não detalhou o número exato de vítimas. Segundo equipes de resgate, pelo menos 30 corpos foram retirados de um prédio atingido pela aeronave nas proximidades do aeroporto. Ainda não foi confirmado se as vítimas estavam a bordo do avião ou no edifício impactado pela queda. A Air India afirmou que está cooperando com as autoridades responsáveis pela investigação.

