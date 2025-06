Avião que ia para Londres cai com 242 pessoas na Índia

Um avião com 242 pessoas que seguia para Londres, no Reino Unido, caiu logo após decolar na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, nesta quinta-feira (12). Não há informações sobre vítimas até o momento. A Reuters reportou o incidente e a empresa aérea indiana está reunindo dados sobre o ocorrido.



