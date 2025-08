Vídeo mostra sequência de ondas gigantes nas Ilhas Curilas, na Rússia, após terremoto; assista Autoridades mantêm o monitoramento da região e pediram que moradores das áreas costeiras acompanhem as atualizações oficiais Internacional|Do R7 06/08/2025 - 15h11 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h11 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Um vídeo mostra ondas gigantes atingindo as Ilhas Curilhas, na Rússia, após um terremoto de 6,7 de magnitude.

O terremoto foi registrado no domingo (3) e teve epicentro próximo ao arquipélago.

O Ministério de Serviços de Emergência da Rússia emitiu um alerta para possível tsunami, que foi suspenso depois.

Autoridades estão monitorando a região e pediram que moradores costeiros acompanhem atualizações oficiais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ilhas Curilas formam um arquipélago vulcânico composto por 56 ilhas Reprodução/X/mondoterremoti

Um vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira (4) mostra o momento em que uma série de ondas gigantes atinge a costa das Ilhas Curilas, na Rússia, logo após um terremoto de magnitude 6,7 registrado na região.

O terremoto aconteceu no domingo (3), segundo informou o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências, que inicialmente estimou a magnitude em 6,35, depois revisada para 6,7. Já o Serviço Geológico dos Estados Unidos apontou magnitude 7. O epicentro foi registrado próximo ao arquipélago, no extremo leste russo, entre a Península de Kamchatka e a ilha japonesa de Hokkaido.

Uno dei video più incredibili dello #tsunami che ha colpito le Isole Curili dopo il terremoto di M 8.8 di pochi giorni fa. Si vede chiaramente il treno di onde che impattano progressivamente sulla costa raggiungendo altezze di almeno 5-6 metri... il cane si salva per un pelo. pic.twitter.com/wCh1dawRe6 — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) August 4, 2025

Após o tremor, o Ministério de Serviços de Emergência da Rússia chegou a emitir um alerta para possível formação de tsunami em três distritos da Península de Kamchatka, que foi suspenso horas depois. Autoridades locais mantêm o monitoramento da região e pediram que moradores das áreas costeiras acompanhem as atualizações oficiais.

As Ilhas Curilas formam um arquipélago vulcânico composto por 56 ilhas. A região está sob controle da Rússia desde o fim da Segunda Guerra Mundial, embora o Japão ainda reivindique a soberania de parte do território. Até o momento, não há informações sobre mortos ou feridos.

