Tsunami atinge o Japão após terremoto de magnitude 8,7 ocorrer na Rússia Ondas de 4 metros alcançam a Península de Kamchatka; evacuações são realizadas no Japão, Havaí e em outras áreas ameaçadas Internacional|Do R7 29/07/2025 - 23h35 (Atualizado em 29/07/2025 - 23h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Um tsunami atinge o Japão após um terremoto de magnitude 8,7 na Rússia.

Ondas de até 4 metros são esperadas; evacuações ocorrem em várias regiões.

Moradores são aconselhados a se deslocar para locais elevados devido ao risco de ondas subsequentes.

Funcionários da usina nuclear de Fukushima foram evacuados como medida de precaução. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

No Japão, foram emitidos alertas para regiões costeiras: moradores devem ir para locais elevados Reprodução/Redes sociais - 29.07.2025

As primeiras ondas de tsunami alcançaram a costa de Hokkaido, no norte do Japão, na manhã desta quarta-feira (horário local), após um terremoto de magnitude 8,7 ocorrer próximo à Península de Kamchatka, na Rússia. Segundo a emissora pública NHK, as ondas iniciais mediram cerca de 30 centímetros, mas autoridades alertam para a possibilidade de formações muito maiores nas horas seguintes.

A Agência Meteorológica do Japão emitiu alertas preventivos para diversas regiões costeiras do país, inicialmente prevendo ondas de até 1 metro. Horas depois, a projeção foi revista para até 4 metros. A recomendação oficial é para que moradores se desloquem imediatamente a locais elevados ou edifícios seguros.

O terremoto, considerado superficial, teve seu epicentro a cerca de 126 quilômetros a sudeste de Petropavlovsk-Kamchatsky, cidade russa na Baía de Avacha. A profundidade estimada foi de 19,3 km. O abalo gerou uma série de alertas de tsunami ao longo do Pacífico, atingindo também Alasca, Havaí, Guam, Micronésia e Equador.

No Japão, medidas de precaução foram tomadas em diversas áreas sensíveis. Funcionários da usina nuclear de Fukushima Daiichi, no nordeste do país, foram retirados do local. O complexo, que sofreu colapso em 2011 após outro tsunami, permanece sob monitoramento. Segundo a operadora TEPCO, todos os trabalhadores foram evacuados e “nenhuma anormalidade” foi detectada até o momento.

‌



Imagens de emissoras japonesas mostraram residentes do norte do arquipélago se dirigindo a áreas mais altas. “Evacuem sem hesitação. Mesmo ondas pequenas podem representar risco”, alertou um apresentador da NHK ao vivo.

As autoridades continuam monitorando o comportamento do mar nas próximas horas. O risco maior está nas ondas subsequentes, que costumam ser mais destrutivas do que as iniciais. Até agora, não há registro de feridos ou danos significativos no Japão.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp