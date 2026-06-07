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Avião executivo bate contra o solo, pega fogo e mata dois na República Dominicana

Aeronave com matrícula americana tinha piloto e copiloto a bordo, que não resistiram ao impacto e às chamas

Internacional|Do R7

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Informações iniciais indicam que o jato declarou emergência a cerca de 30 km de distância do aeroporto internacional de La Romana. Ao tentar pousar, atingiu o solo com violência e pegou fogo

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