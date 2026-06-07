Avião executivo bate contra o solo, pega fogo e mata dois na República Dominicana Aeronave com matrícula americana tinha piloto e copiloto a bordo, que não resistiram ao impacto e às chamas

Internacional|Do R7 07/06/2026 - 20h28 (Atualizado em 07/06/2026 - 20h28 ) X (Twitter)

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