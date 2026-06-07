Avião executivo bate contra o solo, pega fogo e mata dois na República Dominicana
Aeronave com matrícula americana tinha piloto e copiloto a bordo, que não resistiram ao impacto e às chamas
Informações iniciais indicam que o jato declarou emergência a cerca de 30 km de distância do aeroporto internacional de La Romana. Ao tentar pousar, atingiu o solo com violência e pegou fogo
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Alguns motoristas tiveram ferimentos leves durante o temporal; pedras de gelo tinham o tamanho de bolas de golfe
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Apesar do susto, o rapaz conseguiu rolar para o lado e escapar com apenas ferimentos leves
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Ave sobrevive após ser atingida por uma placa de metal durante uma rajada de vento
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Mudança brusca no tempo assustou quem estava no local; funcionários correram para se proteger
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Voo 169 da United vinha de Veneza, Itália, transportando mais de 200 passageiros e 10 tripulantes
Tenda de casamento coletivo 'voa' pelos ares durante tempestade de areia
Forte ventania provocou um verdadeiro caos na festa, fazendo com que os convidados corressem para se proteger