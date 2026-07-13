Oriente Médio: Estados Unidos e Irã voltam a trocar ataques
Escalada ameaça o frágil acordo diplomático entre os dois países
O fechamento do Estreito de Ormuz voltou ao centro das atenções após os novos ataques entre Estados Unidos e Irã, elevando a tensão no Oriente Médio e reacendendo preocupações sobre os impactos para a economia global. Apesar das versões divergentes apresentadas por Teerã e Washington sobre a situação na região, os efeitos econômicos de uma eventual interrupção do tráfego marítimo são significativos.
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