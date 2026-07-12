Ucrânia acerta 14 navios da Rússia com drones num único dia e publica vídeo para comemorar

O comandante das forças de sistemas aéreos não tripulados da Ucrânia, Robert Brovdi, publicou no Telegram imagens que supostamente mostram ataques às embarcações da Rússia com drones.

Não foi possível verificar o local nem a data em que o vídeo foi gravado. No entanto, a data de divulgação do vídeo coincide com uma declaração oficial do comandante das forças de drones da Ucrânia, informando que o país atingiu 14 embarcações russas em 12 de julho. Não foram encontradas versões anteriores publicadas na internet antes de 12 de julho.

Quatro balsas estavam entre os alvos, disse Brovdi no Telegram, acrescentando que um total de 90 embarcações russas foram atingidas nos últimos sete dias.

A Reuters, que obteve as imagens, não conseguiu verificar a informação de forma independente.