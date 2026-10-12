Câmera flagra ataque houthi a aeroporto da Arábia Saudita que deixou 13 mortos e 300 feridos

Imagens de câmeras de segurança mostram o ataque contra o aeroporto de Riad, capital da Arábia Saudita, no sábado (10), que deixou ao menos 13 mortos e 300 feridos.

O vídeo, divulgado pelo governo saudita, mostra os passageiros na fila passando pelos portões de segurança antes do momento do ataque.

O ataque de sábado ocorreu dois dias depois da morte de três cidadãos sauditas, entre eles um piloto, em meio a uma série de ofensivas contra o país, que enfrenta uma nova frente de conflito na guerra envolvendo o Irã.

O ataque foi o mais letal em um país árabe do Golfo desde o início da guerra entre os EUA e Israel contra o Irã, em fevereiro. As autoridades — duas ocidentais e uma árabe — falaram ao The New York Times sob condição de anonimato, pois não estavam autorizadas a falar com a imprensa.

Um míssil atingiu um terminal de passageiros. Ambulâncias foram vistas seguindo em direção ao aeroporto.

O Aeroporto Internacional Rei Khalid foi alvo de vários ataques na última semana, desde que uma coalizão liderada pela Arábia Saudita lançou uma grande ofensiva militar contra os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, no vizinho Iêmen.

Os houthis reivindicaram a autoria dos ataques anteriores, incluindo um ocorrido na quarta-feira, que matou um cidadão sudanês, e também da ação de sábado.