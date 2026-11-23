Ucrânia dispara drone marítimo na escuridão e afunda navio de guerra russo com helicóptero
Zelensky anunciou que o Serviço Secreto usou sete veículos não tripulados para exterminar, na Líbia, a embarcação do Kremlin
A Ucrânia planejou uma operação noturna e conseguiu afundar um navio de guerra da Rússia que estava a 6 km da costa, perto do porto de Bengazi, na Líbia. Supostamente, a corveta carregava armas e um helicóptero de combate, também perdido com o ataque.
Os alvos dos ucranianos eram os navios Merkury e o MV Angara. O primeiro está debaixo d'água, enquanto o segundo foi atingido, e os danos ainda não foram dimensionados pelas autoridades líbias ou pelos presidentes da Rússia e da Ucrânia.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse, na rede social X, que "os objetivos definidos foram alcançados".
"Tudo aconteceu perto da costa da Líbia. Nossos combatentes utilizaram sete drones marítimos de fabricação ucraniana. Apesar de todos os esforços do inimigo para impedir a ação, a embarcação russa “Merkury” foi afundada. Trata-se de um dos seus navios mais novos, incorporado à frota já durante a guerra, em 2023. Junto com o barco, um helicóptero de combate Ka-27 também foi destruído. Nosso segundo alvo foi o cargueiro russo MV ANGARA, que o inimigo usava para transportar armas. Resultado: atingido", afirmou.
As imagens foram obtidas pela agência Reuters.
Últimas
Raramente filmada, maleta militar que acompanha Putin permite acionar arsenal nuclear da Rússia
Conhecido como Cheget, equipamento foi desenvolvido durante a Guerra Fria e entrou em operação em 1983
Ponte mais alta do mundo 'desaparece' em meio à névoa na China
Inaugurada em setembro, estrutura tem 625 de altura, o equivalente a um prédio de 175 andares
Mãe de dois filhos, brasileira troca o país para lutar na guerra da Ucrânia
Fernanda compartilha nas redes sociais os desafios enfrentados por mulheres em conflito
Ciclone atinge a Índia pela segunda vez em uma semana e deixa famílias isoladas
Equipes de resgate trabalham para retirar moradores de áreas alagadas
Celular explode na mão de homem e provoca pânico em clínica infantil
Funcionários do consultório jogaram água no equipamento e conseguiram apagar as chamas antes que elas se alastrassem pelo local
Cachorro coloca leopardo para correr na Índia; veja vídeo
Cão defendeu a casa durante a madrugada e não deixou felino aproveitar o momento
Elefante selvagem ataca homem e destrói moto na Índia; veja imagens
De acordo com a imprensa local, a reação do animal pode ter sido desencadeada devido a uma provocação
Pedestres escapam por pouco de batida entre caminhões no Vietnã; veja o vídeo
Carreta bateu contra outra que estava tombada na pista; nenhum dos motoristas sofreu ferimentos graves
Avião cai um minuto após a decolagem e deixa dois mortos no México
Aeronave de pequeno porte atingiu avenida em bairro residencial; causas são investigadas
Rei Charles 3º sai sem guarda-chuva e é pego por tempestade tropical; veja
O rei Charles 3º levantou as mãos em sinal de desespero ao ser pego por uma tempestade tropical em Antígua e Barbuda
Jovem fica emparedada por duas horas ao escorregar em estrutura de concreto
Bombeiros tiveram que utilizar martelos e levaram 44 minutos para libertar a vítima
Chineses criam robô exoesqueleto que auxilia em caminhadas íngremes
Criado em Changsha, na província de Hunan, no centro do país asiático, humanóide exoesqueleto tem chamado a atenção do público
Ataque da Ucrânia atinge refinaria na Rússia e deixa dois mortos
Drones foram utilizados na ofensiva; vídeo mostra densa cortina de fumaça no local afetado
Enchentes deixam pelo menos sete mortos na Síria; cinco vítimas são crianças
As inundações afetaram quatro províncias do país e deixaram ruas e estradas submersas