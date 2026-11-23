A Ucrânia planejou uma operação noturna e conseguiu afundar um navio de guerra da Rússia que estava a 6 km da costa, perto do porto de Bengazi, na Líbia. Supostamente, a corveta carregava armas e um helicóptero de combate, também perdido com o ataque.

Os alvos dos ucranianos eram os navios Merkury e o MV Angara. O primeiro está debaixo d'água, enquanto o segundo foi atingido, e os danos ainda não foram dimensionados pelas autoridades líbias ou pelos presidentes da Rússia e da Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse, na rede social X, que "os objetivos definidos foram alcançados".

"Tudo aconteceu perto da costa da Líbia. Nossos combatentes utilizaram sete drones marítimos de fabricação ucraniana. Apesar de todos os esforços do inimigo para impedir a ação, a embarcação russa “Merkury” foi afundada. Trata-se de um dos seus navios mais novos, incorporado à frota já durante a guerra, em 2023. Junto com o barco, um helicóptero de combate Ka-27 também foi destruído. Nosso segundo alvo foi o cargueiro russo MV ANGARA, que o inimigo usava para transportar armas. Resultado: atingido", afirmou.

As imagens foram obtidas pela agência Reuters.