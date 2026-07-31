Com bombas e viaturas, guarda espanhola tenta conter multidão de imigrantes em Ceuta
Chefe do governo local de Ceuta afirmou que cerca de 60 mil pessoas haviam atravessado a fronteira; 57 mortos estão confirmados
Multidões atravessaram a fronteira de Tarajal nesta sexta-feira (31) em Ceuta, Espanha, enquanto as forças de segurança se dirigiam para a área, onde bombas de fumaça foram detonadas em meio à aglomeração e vários veículos da Guarda Civil espanhola tentaram conter multidões de pessoas que invadiram a ilha de Ceuta.
Forças marroquinas também repeliram as multidões com cassetetes e gás lacrimogêneo nos portões de Ceuta, tentando impedir que mais pessoas invadissem o minúsculo território espanhol que se projeta do Marrocos para o Mediterrâneo.
Juan Jesús Vivas, chefe do governo local de Ceuta, afirmou que cerca de 60 mil pessoas haviam atravessado a fronteira; 57 mortos estão confirmados. Anteriormente, as autoridades espanholas haviam informado que 19 corpos foram encontrados na água.
Ceuta e Melilla, outra cidade autônoma espanhola no norte de Marrocos, são as únicas cidades da União Europeia com a África que fazem fronteira com a África.
Ambas as cidades, com cerca de 85 mil habitantes cada, vivenciam periodicamente picos de tentativas de travessia por migrantes que buscam chegar à Europa, mas a magnitude da onda migratória de quinta-feira (30) não tinha precedentes.
As travessias em massa de Marrocos para Ceuta foram uma "violação da soberania territorial da Espanha", declarou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, a jornalistas, enquanto medidas de segurança adicionais eram implementadas na região.
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