Grupo invade loja de capas de celular e rouba itens durante protestos na França; veja

Câmeras de segurança registraram, no sábado (17), o momento em que uma loja de capas para celular foi atacada em Nice, na França, durante manifestações que ocorreram em todo o país contra os altos preços e a deterioração dos serviços públicos, culminando em tumultos.

Um grupo foi flagrado saqueando a loja Phone Case Nice, revirando gavetas e destruindo vitrines. Uma pessoa é vista socando a câmera de segurança no canto e arrancando a gravação.

A localização dos vídeos foi confirmada pelo design da loja, pelo piso e pelas prateleiras, que correspondiam às imagens de arquivo da loja.

A data em que os vídeos foram gravados foi confirmada pela marcação de tempo nas imagens de vigilância.

França vive onda de protestos

Os tumultos representam alguns dos piores episódios de violência que o país testemunhou em décadas, com milhares de pessoas presas.

Enquanto centenas de milhares protestavam pacificamente em marchas de rua em dezenas de cidades, grupos extremistas violentos atacavam prédios públicos, saqueavam lojas de luxo e supermercados, além de atacarem viaturas e policiais.

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, afirmou que o governo não se deixaria "intimidar" pela violência e culpou a "extrema esquerda" e criminosos pelos distúrbios, a poucos meses das eleições presidenciais do ano que vem.

O ministro do Interior, Laurent Núñez, afirmou que cerca de 550 mil pessoas participaram das manifestações em todo o país. O sindicato CGT disse à Reuters que estimava o número de manifestantes em 800 mil pessoas.

O presidente Emmanuel Macron prometeu processar e punir os responsáveis pelos ataques.