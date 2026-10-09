Militares do Iêmen atropelam oponentes houthis em batalha sangrenta por estreito; veja vídeo

Um vídeo divulgado pelas forças governamentais do Iêmen mostra homens dirigindo carros blindados sobre combatentes inimigos enquanto recapturavam áreas ao redor do crucial estreito de Bab el-Mandeb das mãos dos houthis apoiados pelo Irã, na segunda-feira (5), em uma nova e sangrenta fase da guerra no país fragmentado.

Os vídeos mostram os brutais estágios finais de uma batalha acirrada pelo controle do território próximo ao estreito que os houthis haviam capturado no mês anterior.

O avanço dos houthis causou ondas de choque no mercado de petróleo e elevou os preços da gasolina e do diesel em todo o mundo.

Os vídeos, verificados pela Reuters e filmados de dentro dos veículos blindados, mostram os combatentes sendo atropelados por eles. Alguns estavam armados, outros caminhando ou correndo. Outros, porém, estavam desarmados, sentados, deitados ou agachados na areia da praia, sem fazer qualquer movimento para se esquivar do veículo que se aproximava.

A Reuters confirmou a localização dos vídeos a partir da costa e das montanhas, que coincidiu com imagens de satélite e mapas topográficos da área.

A data em que os vídeos foram gravados foi confirmada pelo governo iemenita, que afirmou que suas forças retomaram o controle da costa ao redor do estreito de Bab el Mandeb na segunda-feira.

Foi confirmado que os homens que dirigiam os veículos são afiliados às forças do governo iemenita apoiadas pela Arábia Saudita.

Imagens verificadas, divulgadas na segunda-feira pela Brigada Gigantes do Sul, alinhada ao governo, mostram seus combatentes no mesmo local e com o mesmo tipo de veículos.

Os homens vistos no local foram confirmados como houthis, com base em relatos de confrontos entre os dois grupos na área, que até 5 de outubro estava sob controle das forças houthis.

'Crime de guerra'

Um comunicado dos Houthis denunciou os vídeos como prova de crimes de guerra, afirmando que eles mostram "a verdadeira natureza do regime saudita e das forças que ele mobilizou a partir de facções extremistas".

A coalizão liderada pela Arábia Saudita, que apoia as forças governamentais no Iêmen, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre os vídeos ou sobre as acusações de crimes de guerra feitas pelos houthis.

Um porta-voz da Brigada dos Gigantes — a principal força do governo iemenita envolvida nos combates em Bab el-Mandeb esta semana — não comentou imediatamente em resposta a um pedido da Reuters.

As Forças Escudo da Pátria, uma formação importante na coalizão militar do governo iemenita, não comentaram diretamente os vídeos, mas emitiram uma diretiva na terça-feira (6) instando as tropas a tratarem bem os prisioneiros e a respeitarem os padrões religiosos, éticos e legais.

Organizações de direitos humanos já acusaram os houthis de crimes de guerra, incluindo ataques de franco-atiradores e bombardeios contra alvos civis, confisco de ajuda humanitária, abuso de prisioneiros e uso de crianças-soldado. O grupo nega as acusações de crimes de guerra.