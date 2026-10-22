Repórter de TV resgata homem de carro que afundava em enchente na Austrália; veja
Jornalista da emissora pública local estava fazendo uma reportagem sobre as inundações na cidade de Brisbane
Um repórter de televisão australiano e um pedestre resgataram um homem de um carro que estava sendo inundado durante uma enchente nesta quinta-feira (22), conforme mostram imagens do incidente.
Will Murray, jornalista da emissora pública australiana ABC, estava fazendo uma reportagem sobre as inundações ao norte da cidade de Brisbane, no estado de Queensland, quando um homem dirigiu um veículo 4x4 pela água. O veículo parou e começou a afundar, informou a ABC.
Murray e outro homem nadaram até o carro e retiraram o motorista do veículo, momentos antes de ele afundar completamente.
Segundo a ABC, cerca de 170 mm de chuva haviam caído na cidade de Morayfield quando o incidente ocorreu.
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