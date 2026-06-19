Trump se atrapalha ao conceder medalha de honra em evento na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protagonizou um momento inusitado durante uma cerimônia oficial de condecoração na Casa Branca, nesta quinta-feira (18), ao se atrapalhar na entrega da medalha de honra — a mais alta honraria militar do país.

Ao entregar a medalha ao major Nicholas Dockery, veterano do Exército, Trump enfrentou dificuldades para posicionar e fechar o cordão da condecoração no pescoço do militar. A tentativa se estendeu por cerca de um minuto e terminou com o laço apertado demais, o que gerou risos na plateia e do próprio presidente.

Diante da situação, Trump chegou a improvisar: em vez de utilizar o fecho padrão, ele optou por amarrar o cordão manualmente, garantindo que a medalha permanecesse no lugar. “Agora isso não vai cair”, brincou, segundo relatos da cerimônia.

O episódio ocorreu durante uma solenidade que homenageou militares por atos de bravura em combate. Além de Dockery — reconhecido por sua atuação em uma emboscada no Afeganistão em 2012 —, também foram condecorados os fuzileiros navais James Capers e John Ripley, este último de forma póstuma.

Apesar do tom solene do evento, o momento rapidamente repercutiu nas redes sociais, com vídeos da cena viralizando e gerando comentários e memes.

Mesmo com o constrangimento, Trump elogiou os homenageados e destacou o heroísmo dos militares durante o discurso, classificando-os como “grandes homens” e dizendo que seus feitos não serão esquecidos.

As imagens são da agência de notícias Reuters.