Urso curioso invade biblioteca, 'xereta' livros e rouba lanches de funcionários nos EUA; veja

Um urso curioso foi flagrado por câmeras de segurança circulando por uma biblioteca local na Califórnia, nos Estados Unidos.

O urso-negro foi avistado na biblioteca de Mammoth Lakes por volta das 6h, horário local, horas antes da abertura do local. Não houve relatos de danos aos livros, mas o urso conseguiu comer alguns lanches destinados aos funcionários da biblioteca.

Segundo Josef Bopp, diretor das Bibliotecas Públicas do Condado de Mono, a forma como o urso entrou na biblioteca ainda está sendo investigada, já que as portas estavam trancadas no momento.

Apesar de ter sido uma visita emocionante, Bopp também enfatizou a importância dos protocolos locais de conscientização sobre ursos para manter os visitantes da biblioteca e a vida selvagem em segurança.

A Reuters verificou a localização a partir das estantes de livros, do tapete, das mesas e do corrimão, que coincidiram com imagens de arquivo da Biblioteca de Mammoth Lakes.

A data foi confirmada pela marcação de tempo visível no vídeo.