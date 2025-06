19 turistas brasileiros estão presos em estrada no Chile por causa de nevasca

Um grupo de 19 turistas brasileiros está preso, desde quarta-feira (25), em uma estrada do Chile por causa de fortes nevascas. Eles passaram a noite dentro do ônibus em que viajavam. Ao todo, 27 pessoas estão a bordo. De acordo com informações da imprensa chilena, um acidente bloqueou a estrada nos dois sentidos, no norte do país. O acúmulo de neve dificultou os resgates. Segundo os bombeiros, todos passam bem. As equipes seguem tentando retirá-los do local.