75% dos estabelecimentos em São Paulo ignoram regras de proteção às mulheres

Protocolo ‘não se cale’ exige que locais tenham cartazes informativos, funcionários treinados e um espaço reservado e seguro para eventuais vítimas

Boletim JR 24H|Do R7

Uma fiscalização do Procon em São Paulo apontou que apenas 25% dos estabelecimentos no estado seguem o protocolo de proteção às mulheres em casos de assédio ou situações de risco e violência. 131 locais foram fiscalizados pelo órgão de defesa dos direitos do consumidor.


O protocolo ‘não se cale’ exige que bares, restaurantes e eventos tenham cartazes informativos, funcionários treinados para o trabalho de acolhimento e um espaço reservado e seguro para as eventuais vítimas. Segundo o Procon, a ausência dessas medidas foi a principal infração identificada nesses estabelecimentos durante o mês de agosto.

