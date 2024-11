Aeroporto de Porto Alegre reabre nesta segunda (21) para o público após quase seis meses fechado

O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, volta a receber voos comerciais nesta segunda-feira (21) após quase seis meses. Estão previstos 71 voos entre embarques e desembarques para hoje. A área de check-in do aeroporto está localizada no segundo andar e não foi afetada pela enchente. A expectativa é que sejam realizados diariamente 128 voos por enquanto. Até o fim do ano, o aeroporto deve voltar a operar com 100% da sua capacidade.